جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

مكلارين تكشف عن أول كسوة لونية جديدة لهذا الموسم في اليابان

كشفت مكلارين عن أول كسوة لونية خاصة ستعتمدها لمرة واحدة في موسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك خلال جائزة اليابان الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

سيخوض الفريق البريطاني المنافسات على حلبة سوزوكا مع كسوة لونية معدّلة من تصميم الفنان الياباني "ميلتز" على كلتا سيارتيه مع لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

هذا ويتضمّن تصميم الكسوة الجديد - والذي يغيّر من مظهر غطاء المحرك، الجوانب والجناح الأمامي - تنينًا يسابق عبر السحاب، إلى جانب عناصر مستلهمة من الخطوط اليابانية من حقبة الإيدو.

اقرأ أيضاً:
كسوة مكلارين الخاصة

كسوة مكلارين الخاصة

الصورة من قبل: مكلارين

وتعقيبًا على الكسوة الجديدة صرّح الفريق قائلًا: "تصميم ميلتز الفني مستلهم من رموز الإيدو (الإيدوموجي)، وهو خط ياباني تقليدي يدمج الفن الحديث بالثقافة والتاريخ، كما استُخدم في هذا التصميم كي يمثّل سرعة سيارة الفورمولا واحد على هيئة تنين يسابق عبر السحب".

من جهته، علّق المصمم ميلتز في هذا الصدد قائلًا: "عندما أصبحت فنانًا حرًا، لم أتخيل مطلقًا حصولي على فرصة كهذه، ذلك أكبر مشروع دولي قمت به على الإطلاق".

وأضاف: "بينما أواصل بناء سجل أعمالي كفنان، أردت أن تبرز مشاريعي التقاليد الزاخرة لفن الكتابة اليابانية، مثل الإيدوموجي، ولكن مع عنصر الحداثة. ومن خلال عملي مع المشاريع المحلية في اليابان إلى فريق مكلارين في الفورمولا واحد، فقد وجدت الكثير من القصص التي يمكن سردها عبر الفن".

كسوة مكلارين الخاصة

كسوة مكلارين الخاصة

الصورة من قبل: مكلارين

جديرٌ بالذكر أن مكلارين تعود نهاية هذا الأسبوع وفي الذاكرة مشهد حصدها أول منصة تتويج مزدوجة في موسم 2023، بعد حلول نوريس وبياستري بالمركزين الثاني والثالث تواليًا في جائزة اليابان الكبرى العام الماضي ضمن رحلة عودة الفريق إلى حالة الأداء القوي على مدار الموسم.

فيما برز فريق ووكينغ كثالث أفضل الفرق بعد السباقات الثلاثة الأولى من هذا الموسم خلف ريد بُل وفيراري، ليتوجّه إلى جولة سوزوكا متقدمًا بفارق صغير أمام مرسيدس.

كسوة مكلارين الخاصة

كسوة مكلارين الخاصة

الصورة من قبل: مكلارين

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق تسونودا: التوقف عن الكلام الغاضب عبر اللاسلكي أصعب من قوى الجاذبية خلف مقود السيارة

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
مكلارين
More from
مكلارين
بياستري على متن مكلارين يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت هطول الأمطار في اليابان

بياستري على متن مكلارين يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت هطول الأمطار في اليابان

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
بياستري على متن مكلارين يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت هطول الأمطار في اليابان
فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الأولى في اليابان

فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الأولى في اليابان

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الأولى في اليابان
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

عودة وولف لوصف ماسي "بمريض الغرور" تُظهر أن جروح أبوظبي 2021 لم تلتئم بعد

عودة وولف لوصف ماسي "بمريض الغرور" تُظهر أن جروح أبوظبي 2021 لم تلتئم بعد

F1 فورمولا 1
عودة وولف لوصف ماسي "بمريض الغرور" تُظهر أن جروح أبوظبي 2021 لم تلتئم بعد
لوكلير: فيراري تفتقر للوتيرة لمنافسة ريد بُل على قطب الانطلاق الأوّل في سوزوكا

لوكلير: فيراري تفتقر للوتيرة لمنافسة ريد بُل على قطب الانطلاق الأوّل في سوزوكا

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
لوكلير: فيراري تفتقر للوتيرة لمنافسة ريد بُل على قطب الانطلاق الأوّل في سوزوكا
سارجنت يعترف بخطئه في حادثة التجارب الحرة الأولى في اليابان

سارجنت يعترف بخطئه في حادثة التجارب الحرة الأولى في اليابان

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
سارجنت يعترف بخطئه في حادثة التجارب الحرة الأولى في اليابان
بيريللي تسعى وراء محادثات مع "فيا" وفرق الفورمولا واحد حول عيب قوانين إطارات الأمطار الجديدة

بيريللي تسعى وراء محادثات مع "فيا" وفرق الفورمولا واحد حول عيب قوانين إطارات الأمطار الجديدة

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
بيريللي تسعى وراء محادثات مع "فيا" وفرق الفورمولا واحد حول عيب قوانين إطارات الأمطار الجديدة

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط