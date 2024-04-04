مكلارين تكشف عن أول كسوة لونية جديدة لهذا الموسم في اليابان

سيخوض الفريق البريطاني المنافسات على حلبة سوزوكا مع كسوة لونية معدّلة من تصميم الفنان الياباني "ميلتز" على كلتا سيارتيه مع لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

هذا ويتضمّن تصميم الكسوة الجديد - والذي يغيّر من مظهر غطاء المحرك، الجوانب والجناح الأمامي - تنينًا يسابق عبر السحاب، إلى جانب عناصر مستلهمة من الخطوط اليابانية من حقبة الإيدو.

كسوة مكلارين الخاصة الصورة من قبل: مكلارين

وتعقيبًا على الكسوة الجديدة صرّح الفريق قائلًا: "تصميم ميلتز الفني مستلهم من رموز الإيدو (الإيدوموجي)، وهو خط ياباني تقليدي يدمج الفن الحديث بالثقافة والتاريخ، كما استُخدم في هذا التصميم كي يمثّل سرعة سيارة الفورمولا واحد على هيئة تنين يسابق عبر السحب".

من جهته، علّق المصمم ميلتز في هذا الصدد قائلًا: "عندما أصبحت فنانًا حرًا، لم أتخيل مطلقًا حصولي على فرصة كهذه، ذلك أكبر مشروع دولي قمت به على الإطلاق".

وأضاف: "بينما أواصل بناء سجل أعمالي كفنان، أردت أن تبرز مشاريعي التقاليد الزاخرة لفن الكتابة اليابانية، مثل الإيدوموجي، ولكن مع عنصر الحداثة. ومن خلال عملي مع المشاريع المحلية في اليابان إلى فريق مكلارين في الفورمولا واحد، فقد وجدت الكثير من القصص التي يمكن سردها عبر الفن".

كسوة مكلارين الخاصة الصورة من قبل: مكلارين

جديرٌ بالذكر أن مكلارين تعود نهاية هذا الأسبوع وفي الذاكرة مشهد حصدها أول منصة تتويج مزدوجة في موسم 2023، بعد حلول نوريس وبياستري بالمركزين الثاني والثالث تواليًا في جائزة اليابان الكبرى العام الماضي ضمن رحلة عودة الفريق إلى حالة الأداء القوي على مدار الموسم.

فيما برز فريق ووكينغ كثالث أفضل الفرق بعد السباقات الثلاثة الأولى من هذا الموسم خلف ريد بُل وفيراري، ليتوجّه إلى جولة سوزوكا متقدمًا بفارق صغير أمام مرسيدس.