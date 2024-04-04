مكلارين تكشف عن أول كسوة لونية جديدة لهذا الموسم في اليابان
كشفت مكلارين عن أول كسوة لونية خاصة ستعتمدها لمرة واحدة في موسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك خلال جائزة اليابان الكبرى نهاية هذا الأسبوع.
سيخوض الفريق البريطاني المنافسات على حلبة سوزوكا مع كسوة لونية معدّلة من تصميم الفنان الياباني "ميلتز" على كلتا سيارتيه مع لاندو نوريس وأوسكار بياستري.
هذا ويتضمّن تصميم الكسوة الجديد - والذي يغيّر من مظهر غطاء المحرك، الجوانب والجناح الأمامي - تنينًا يسابق عبر السحاب، إلى جانب عناصر مستلهمة من الخطوط اليابانية من حقبة الإيدو.
كسوة مكلارين الخاصة
الصورة من قبل: مكلارين
وتعقيبًا على الكسوة الجديدة صرّح الفريق قائلًا: "تصميم ميلتز الفني مستلهم من رموز الإيدو (الإيدوموجي)، وهو خط ياباني تقليدي يدمج الفن الحديث بالثقافة والتاريخ، كما استُخدم في هذا التصميم كي يمثّل سرعة سيارة الفورمولا واحد على هيئة تنين يسابق عبر السحب".
من جهته، علّق المصمم ميلتز في هذا الصدد قائلًا: "عندما أصبحت فنانًا حرًا، لم أتخيل مطلقًا حصولي على فرصة كهذه، ذلك أكبر مشروع دولي قمت به على الإطلاق".
وأضاف: "بينما أواصل بناء سجل أعمالي كفنان، أردت أن تبرز مشاريعي التقاليد الزاخرة لفن الكتابة اليابانية، مثل الإيدوموجي، ولكن مع عنصر الحداثة. ومن خلال عملي مع المشاريع المحلية في اليابان إلى فريق مكلارين في الفورمولا واحد، فقد وجدت الكثير من القصص التي يمكن سردها عبر الفن".
كسوة مكلارين الخاصة
الصورة من قبل: مكلارين
جديرٌ بالذكر أن مكلارين تعود نهاية هذا الأسبوع وفي الذاكرة مشهد حصدها أول منصة تتويج مزدوجة في موسم 2023، بعد حلول نوريس وبياستري بالمركزين الثاني والثالث تواليًا في جائزة اليابان الكبرى العام الماضي ضمن رحلة عودة الفريق إلى حالة الأداء القوي على مدار الموسم.
فيما برز فريق ووكينغ كثالث أفضل الفرق بعد السباقات الثلاثة الأولى من هذا الموسم خلف ريد بُل وفيراري، ليتوجّه إلى جولة سوزوكا متقدمًا بفارق صغير أمام مرسيدس.
كسوة مكلارين الخاصة
الصورة من قبل: مكلارين
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
بياستري على متن مكلارين يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت هطول الأمطار في اليابان
فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الأولى في اليابان
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
عودة وولف لوصف ماسي "بمريض الغرور" تُظهر أن جروح أبوظبي 2021 لم تلتئم بعد
لوكلير: فيراري تفتقر للوتيرة لمنافسة ريد بُل على قطب الانطلاق الأوّل في سوزوكا
سارجنت يعترف بخطئه في حادثة التجارب الحرة الأولى في اليابان
بيريللي تسعى وراء محادثات مع "فيا" وفرق الفورمولا واحد حول عيب قوانين إطارات الأمطار الجديدة
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments