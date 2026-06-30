سيخوض فريق مكلارين السباق بألوان يغلب عليها اللون الكرومي، في إطار التعاون الذي يجمعه مع غوغل منذ عام 2022.

كما استُلهم التصميم من سيارة مكلارين "إم2بي"، أول سيارة شارك بها الفريق في بطولة العالم، والتي ظهرت لأول مرة خلال جائزة موناكو الكبرى عام 1966. ويأتي ذلك بعد الاحتفال مؤخرًا بمشاركة الفريق في سباقه رقم 1000 في بطولة العالم.

وبهذه المناسبة، شاركت مكلارين في سباق موناكو بألوان خاصة، كما قاد بطل العالم لموسمي 1998 و1999، ميكا هاكينن، سيارة "إم2بي" على شوارع الإمارة التاريخية.

وقالت لويز ماكيوان، المديرة التنفيذية للتسويق في مكلارين ريسينغ: "ألواننا الخاصة في سيلفرستون تحتفي ببداياتنا وبكل ما بنيناه منذ ذلك الحين".

وأضافت: "تمثل سيارة مكلارين «إم2بي» بداية رحلة قامت على الابتكار المستمر والإيمان بالإمكانات، وهذا التصميم يجسد تلك الروح".

وتابعت: "تعتمد شراكتنا مع غوغل جيميناي على المبادئ نفسها. فنحن نستكشف معًا كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح آفاقًا جديدة للابتكار والتطوير وتعزيز الأداء، سواء داخل الحلبة أو خارجها".

واختتمت: "تعبر هذه الألوان عن هذه الرؤية المشتركة بكل وضوح، فهي تكرّم تاريخنا، وفي الوقت نفسه تتطلع بثقة إلى المستقبل".

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وسيحظى المشجعون أيضًا بفرصة مشاهدة الألوان الجديدة عن قرب من خلال الفعالية المشتركة التي تنظمها مكلارين وغوغل جيميناي يوم الخميس في منطقة ترومان برويري شرق لندن.

"من ابتكار الأفكار الإبداعية باستخدام تطبيق جيميناي إلى تحويل مجموعات البيانات المعقدة بأمان إلى معلومات فورية تساعد في اتخاذ القرارات على الحلبة عبر جيميناي إنتربرايز، تُظهر مكلارين كيف يمكن الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي" قال مارفن تشاو، نائب رئيس تسويق المنتجات الاستهلاكية والذكاء الاصطناعي في غوغل.

وأضاف: "نتطلع إلى مواصلة استكشاف طرق جديدة يمكن لجيميناي من خلالها دعم إبداع الفريق، وتطوير أعماله، وتعزيز استراتيجيته على الحلبة".

هذا وأصبحت مكلارين ثاني فريق يكشف عن ألوان خاصة لجائزة بريطانيا الكبرى هذا الأسبوع بعد ويليامز، علمًا بأنها حققت فوزًا مؤثرًا في سباق العام الماضي عبر سائقها البريطاني لاندو نوريس.