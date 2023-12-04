مكلارين تكشف عن أكثر النواحي إثارة للإعجاب في موسم بياستري "الاستثنائي"

قدم بياستري موسماً ممتازاً كناشئ مع فريق مكلارين، بعد الدراما التي أحاطت بعقده وطريقة انتقاله من ألبين إلى مكلارين.

وبعد بداية موسم متواضعة مع سيارة مكلارين التي كانت متأخرة مقارنة بالمنافسين، نجح بياستري برفقة زميله لاندو نوريس بحصد نتائج رائعة خاصة عقب التحديثات التي أدخلها الفريق لاحقاً على السيارة.

وتألق بياستري خاصة بالمقارنة مع زميله نوريس الأكثر خبرة، حيث نجح بتسليط الضغط عليه سواء خلال التصفيات أو السباق.

ورغم أن آمال مكلارين في بياستري كانت إيجابية، لكن ستيلا اعترف بأن صاحب الـ 22، قد "فاق التوقعات"، مشيراً إلى الطريقة المذهلة في تلقيه للمعلومات ومعالجتها.

فقال: "تحليلاتنا لموسم بياستري تشير إلى أنه كان استثنائياً، لماذا أقول أنه استثنائي؟ لأنه ببساطة فاق توقعاتنا".

وأكمل: "إنها سرعة التعلم التي تجعل منه استثنائياً. وهذا ما كان عليه الحال ضمن أي موقع له، سواء ضمن السباقات أو خلال الجولات أو طوال الموسم".

وأردف: "معدل التعلم مذهل حقاً لديه، وهذا بالطبع ما يشكل قاعدة لتوقعات الموسم المقبل. لكنه بالمقابل شخص متواضع حقاً، وملتزم تماماً".

واختتم: "العمل معه سيتمحور حول تأكيد هذه المعطيات، وقد بدأنا بالفعل قبيل الفترة الشتوية".