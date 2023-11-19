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مكلارين تكشف سبب عدم تأهلها للقسم الثاني من تصفيات لاس فيغاس

كشف أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين السبب وراء عدم تأهل السيارتين للقسم الثاني من تصفيات لاس فيغاس، مشيراً إلى عدم اتباع الخطة الصحيحة للعمل مع الإطارات.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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أوسكار بياستري، لاندو نوريس، مكلارين

لم تفلح أي من سيارتي لاندو نوريس وأوسكار بياستري بالتأهل للقسم الثاني من التصفيات رغم سلسلة الأداء القوي مؤخراً للسيارة البرتقالية.

وتعتبر هذه أسوأ نتيجة لـ مكلارين في التصفيات منذ العطلة الصيفية.

ورغم أن نقاط ضعف السيارة في المنعطفات منخفضة الارتكازية والسرعة، لكن ستيلا أكد أن المشكلة الأساسية كانت في كيفية التنفيذ أثناء الحصة.

فقال: "الحقيقة أننا لم نقدم الأداء الجيد، فقد كنا نركز بالكامل على استخراج أقصى إمكانيات السيارة".

وأكمل: "كانت هناك تغييرات كبيرة منذ الجمعة، أمور أدت في النهاية لمزيد من الأداء".

وأضاف: "لكننا لم نقم بما يكفي لناحية فهم كيفية استعمال الإطارات وتجهيزها للتصفيات".

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وقرر نوريس وبياستري استعمال مجموعة واحدة من إطارات سوفت مقارنة مع المنافسين، وذلك بناء على بيانات من التجارب الحرة الأخيرة والتي أشارت إلى أن إطارات سوفت قادرة على الصمود لثلاث لفات تصفيات قبل التراجع في الأداء.

"في التجارب الحرة الثالثة، كان أوسكار قادراً على إكمال لفة ثالثة سريعة، ولفة رابعة بنفس مستوى سرعة الثالثة كذلك" قال ستيلا.

وأكمل: "لذا أقنعنا أنفسنا بأن الإطارات ستكرر نفس النهج، وتلك كانت الخطة للقسم الأول من التصفيات".

وأردف: "كنا نفكر في استعمال مجموعة ثانية، لكن السائقين كانا مسرورين من الإطارات التي كانت في حال جيدة بالتالي بقيا على نفس المجموعة".

واختتم: "لكننا أدركنا لاحقاً خطأ ذلك، لكن الأوان كان قد فات. العامل الأساسي في عدم التأهل لم يكن أداء السيارة، بل الخيارات التي اتبعناها مع الإطارات في القسم الأول كما أن طريقة تنفيذ الخطة لم تكن مثالية".

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