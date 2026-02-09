تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 إطلاق مكلارين

مكلارين تكشف رسميًا عن كسوة سيارتها بألوان البابايا لموسم 2026

قدمت مكلارين سيارة "إم سي إل40" التي ستدافع بها عن لقبي الفورمولا 1 في موسم 2026.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ألوان سيارة مكلارين ام سي ال40

ألوان سيارة مكلارين ام سي ال40

الصورة من قبل: مكلارين

كشف فريق مكلارين رسميًا عن سيارته لموسم 2026، "إم سي إل40"، ضمن سعيه للحفاظ على لقبي الفورمولا 1 من موسم 2025 في عصر القوانين الجديدة.

كان لاندو نوريس وأوسكار بياستري سائقا مكلارين قد اختبرا سيارة "إم سي إل40" في تجارب برشلونة القصيرة أواخر الشهر الماضي، بألوان مؤقتة بالرمادي والأسود.

وقبل أول اختبار رسمي في البحرين هذا الأسبوع، قدّم الفريق الذي يتخذ من ووكينغ مقرًا له ألوانه النهائية لموسم 2026، مع الاستمرار في تقليده المتجدد بالاعتماد على البرتقالي البابايا والأسود كلونين رئيسيين.

هذا وتحمل سيارة "إم سي إل40" - التي كُشف عنها في حلبة البحرين الدولية، موطن المساهم الرئيسي في مكلارين - ألوانًا مشابهة لسابقتيها الفائزتين بالبطولة. وفي الوقت نفسه، عززت "ماستركارد" حضورها بعد ترقية شراكتها مع الفريق إلى رعاية رئيسية، وهي أول صفقة من هذا النوع لمكلارين منذ حقبة "فودافون" قبل أكثر من عقد.

ألوان سيارة مكلارين ام سي ال40

ألوان سيارة مكلارين ام سي ال40

الصورة من قبل: مكلارين

وفي العام الماضي، حسم نوريس لقبه الأول في بطولة السائقين خلال السباق الختامي في أبوظبي، متفوقًا على بطل العالم ماكس فيرستابن بفارق نقطتين، بينما أنهى بياستري الموسم في المركز الثالث بعد أن تصدر فترات طويلة من البطولة. كما حسمت مكلارين لقب الصانعين للمرة الثانية تواليًا مبكرًا في جولة سنغافورة خلال سبتمبر.

"إنجازات الماضي لا تعني شيئًا"

من جهته، علّق أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين عقب الكشف عن ألوان السيارة قائلًا: "من الرائع الكشف عن ألوان سيارتنا لموسم 2026 إم سي إل40، بينما نصل إلى محطة مهمة في العمل المذهل والتفاني الذي قدمه الفريق قبل انطلاق السباقات هذا العام".

وأضاف: "ورغم أننا نستفيد من الدروس التي تعلمناها من نجاحنا في الأعوام الماضية، فإن شبكة الانطلاق بأكملها تبدأ من الصفر، وإنجازات الماضي لا تعني شيئًا. هدفنا هو الانطلاق بقوة، ولدينا أفضل تركيبة من الفريق وثنائي السائقين والتعاون مع مرسيدس إتش بي بي والشركاء والجماهير لتحقيق ذلك".

من جانبه قال نوريس إنه "متحمس لرؤية ما يمكننا تحقيقه في هذا العصر الجديد" بينما يسعى للدفاع عن لقبه، في حين أكد بياستري أنه "يشعر بقوة أكبر من أي وقت مضى" بعد تحقيقه سبعة انتصارات في موسم 2025.

طلاء سيارة McLaren MCL40

طلاء سيارة McLaren MCL40
طلاء سيارة McLaren MCL40

طلاء سيارة McLaren MCL40
طلاء سيارة McLaren MCL40

طلاء سيارة McLaren MCL40
أوسكار بيستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

بالصور: إطلاق مكلارين
طلاء سيارة McLaren MCL40

طلاء سيارة McLaren MCL40
طلاء سيارة McLaren MCL40

طلاء سيارة McLaren MCL40
طلاء سيارة McLaren MCL40

طلاء سيارة McLaren MCL40
طلاء سيارة McLaren MCL40

طلاء سيارة McLaren MCL40
طلاء سيارة McLaren MCL40

طلاء سيارة McLaren MCL40
طلاء سيارة McLaren MCL40

طلاء سيارة McLaren MCL40
طلاء سيارة McLaren MCL40

طلاء سيارة McLaren MCL40
أوسكار بيستري، ماكلارين

أوسكار بيستري، ماكلارين
لاندو نوريس، ماكلارين

لاندو نوريس، ماكلارين
أوسكار بيستري، ماكلارين

أوسكار بيستري، ماكلارين
لاندو نوريس، ماكلارين

لاندو نوريس، ماكلارين
أوسكار بيستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

بالصور: إطلاق مكلارين
