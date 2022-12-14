مكلارين تكشف خطة سيدل بالانضمام إلى آودي في 2026
كشفت مكلارين بأن خطوة خروج أندرياس سيدل مدير فريقها في الفورمولا واحد تسرّعت بشكل أكبر من المقرر، حيث كان يسعى في البداية للانتظار حتى دخول آودي معترك البطولة تزامناً مع حقبة المحركات الجديدة في 2026.
أعلن فريق ووكينغ يوم الثلاثاء تعيين أندريا ستيلا كمدير جديد للفريق بديلاً عن سيدل، الذي قرر الانتقال إلى مجموعة ساوبر بمركز مدير تنفيذي على ضوء رحيل فريدريك فاسور مدير فريق ساوبر (الذي حمل اسم ألفا روميو خلال المواسم الماضية) ليصبح مدير فريق فيراري.
وستصبح ساوبر الفريق المصنعي الرسمي للعلامة الألمانية العريقة آودي، بدءاً من 2026.
وجاء رحيل سيدل عن مكلارين بمثابة صدمة، خاصة وأن عقده طويل الأمد لا ينتهي حتى نهاية 2025.
لكن زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين كشف بأن سيدل قد أعلم الفريق رغبته الانضمام إلى آودي مع انتهاء عقده الحالي، لكن الاتفاق مع ساوبر سمح له بالانتقال المبكّر تزامناً مع سعي المجموعة لضم بديل عن فاسور.
وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام مختارة في مصنع مكلارين، قال براون: "أعلمني أندرياس خلال الموسم بأنه سيخرج من الفريق مع انتهاء عقده بنهاية موسم 2025".
وأكمل: "كان من الواضح تقريباً الاتجاه الذي يرغبه، وذلك أمر مفهوم تماماً نظراً لمسيرته وعمله السابق".
وتابع: "حينها، كنا ننوي مواصلة العمل المشترك للمستقبل القريب، لأن العلاقة بيننا صحية تماماً. كما أن عمله والتزامه قويان جداً".
وأردف: "حين بات من الواضح أن فريدريك يتجه إلى فيراري، تكلم معي فين راوزينغ (مالك ساوبر) الذي تجمعني به معرفة طويلة وأتفق معه بشكل كبير جداً، ليرى إن كانت هناك إمكانيات تسريح أندرياس بشكل مبكر من عقده".
وتابع: "ردة فعلي كانت، إن كان أندريا يرغب بالعمل كمدير للفريق، حينها سأكون مسروراً بإكمال الانتقال الآن، وهذا ما يضع الجميع ضمن مواقعهم منذ الآن وحتى المستقبل القريب".
أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين وزاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين
تصوير: مكلارين
بالمقابل، أوضح براون أنه وبعد مكالمة راوزينغ، أقنع ستيلا بالعمل كمدير للفريق، الأمر الذي فتح الباب أمام سيدل للخروج.
فقال: "بعد مفاوضات جيدة، قبل أندريا المنصب، وذلك ما سمح لنا بالمضي قدماً".
وأكمل: "لطالما كان أندريا خيارنا الأول فيما يتعلق بقيادة الفريق للمستقبل".
ولم يرغب براون التعليق على موعد كشف سيدل قراره ترك الفريق مع نهاية عقده، لكنه صرح بأن مكلارين لا ترغب بأية ألاعيب أو تعقيدات فيما يتعلق بالعقود.
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