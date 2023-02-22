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مكلارين تكشف توقعاتها لمستوى بياستري في 2023

قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنه من الضروري عدم رفع سقف التوقعات عالياً فيما يتعلق بالناشئ أوسكار بياستري الذي سيخوض أول موسم له في الفورمولا واحد.

مكلارين تكشف توقعاتها لمستوى بياستري في 2023

بدلاً من ذلك، سيركز الفريق على ضمان تجهيز بياستري بأفضل شكل ممكن لخوض التحديات التي تنتظره.

حيث قال: "ما نناقشه داخلياً ضمن الفريق يتمحور حول ضمان سير العمل بشكل يسمح للنتائج بأن تتبلور لوحدها".

وتابع: "لذا، أعتقد أن مسألة المقارنة منذ اليوم الأول والقول بأننا لم نحقق الأداء المطلوب، ستؤذي السائق. علينا الحذر حيال ذلك".

وأردف: "نحن نعي بأن لاندو (نوريس) أحد أسرع السائقين الحاليين، لكن في الوقت نفسه، لا بد من القول أن ما رأيناه من أوسكار، مثير للإعجاب حقاً".

واسترسل: "سنستعمل المقارنات لكن لمصلحتيهما كليهما، هناك على الدوام ما يمكن تعلمه. علينا استعمال ذلك بشكل بنّاء والتركيز على العملية بحد ذاتها بحيث تتبلور النتائج بشكل طبيعي تلقاء نفسها".

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بالمقابل، أشار بياستري إلى أنه يشعر "ببعض الصدأ" في مهاراته لعدم مشاركته بالسباقات لعام كامل.

فقال: "في البحرين، سآخذ فكرة واضحة عن موقعي".

وأكمل: "في الفورمولا واحد، ستكون هناك فترة للتأقلم، فالسيارات أكثر سرعة بكثير، والسائقون الذين أواجههم هم الأفضل في العالم".

واختتم: "لذا بغض النظر إن كنت أسابق العام الماضي أم لا، هناك على الدوام تحدٍ موجود. وفيما يتعلق بـ لاندو، ستكون هناك على الدوام مقارنات لأننا على نفس السيارة".

زاك براون، المدير التنفيذي وأندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، ولاندو نوريس وأوسكار بياستري، مكلارين

زاك براون، المدير التنفيذي وأندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، ولاندو نوريس وأوسكار بياستري، مكلارين

تصوير: مكلارين

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