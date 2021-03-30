مكلارين تكشف تضرّر أرضية سيارة ريكاردو بعد الاحتكاك مع غاسلي في البحرين

تأهّل ريكاردو سادساً على شبكة الانطلاق خلال مشاركته الأولى مع فريق ووكينغ، لكنه أكمل السباق في المركز السابع، خلف زميله لاندو نوريس بمركزَين وبفارق 20 ثانية.

وأعرب الأسترالي عن خيبة أمله بعد السباق قائلاً بأنّه يأمل أن يكون افتقاره للأداء راجعاً لتضرّر السيارة.

"شعرت بأنّني أصبح أبطأ بمرور السباق" قال ريكاردو، مضيفاً: "لذا شعرت بأنّه في وسعي البقاء نوعاً ما مع لاندو وشارل (لوكلير) خلال المرحلة الأولى على إطارات سوفت، لكنّهما تمكّنا من الابتعاد قليلاً على إطارات ميديوم وابتعدا أكثر على إطارات هارد. لذا شعرت بأنّ أدائي تراجع بمرور السباق".

وأكمل: "لكن إذا لم أصل للمستوى المطلوب على صعيد الوتيرة فإنّ الفارق على امتداد 50 لفّة كان ليزداد لذا قد يكون الأمر نتيجة لذلك وحسب".

وأردف: "آمل أن تكون السيارة قد تضررت، ربّما يشرح ذلك وتيرتنا".

وكشف الفريق إثر التحقيق في الأمر بعد نهاية السباق أنّ أرضية سيارة ريكاردو قد تضرّرت بالفعل نتيجةً للاحتكاك مع سائق ألفا تاوري بيير غاسلي، ما جعله يخسر قدراً "لا بأس به" من الارتكازية.

وقال مدير مكلارين أندريا سيدل في تصريح يوم الاثنين: "وجدنا بعد السباق أنّ أرضية دانيال تضررت نتيجة اصطدام غاسلي بالقسم الخلفي من سيارته عند بداية السباق".

وتابع: "مستوى الضرر كلّفنا قدراً لا بأس به من الارتكازية. وبالرغم من خسارتنا للأداء استعان دانيال بخبرته للتعامل مع الوضع وسجّل نقاطاً ثمينة للفريق. والآن نتطلّع قدماً للسباق القادم".

ومن جهته اعترف ريكاردو بأنّه لم يشعر باصطدام غاسلي بالقسم الخلفي من سيارته مع بداية السباق.

إذ قال: "صراحةً، لم أشعر بذلك. سمعت بأنّ سيارته قد تضرّرت لذا عندما رأيته بعد السباق سألته ’أوه، ما الذي حصل؟‘ وأجابني ’لقد اصطدمت بالقسم الخلفي لسيارتك‘".

واختتم: "لذا لم تكن لديّ أدنى فكرة، إذا تضرّرت أرضيتي بالفعل فعلى الأرجح أنّني سأنام مرتاح البال الليلة".

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