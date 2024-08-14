مكلارين تكشف ترتيب الأهمية بين سائقيها

شهد موسم 2007 الشهير مع بطل العالم آنذاك فرناندو ألونسو والناشئ لويس هاميلتون، خسارة كل منهما للقب بفارق نقطة واحدة فقط، ليقتنص كيمي رايكونن لقب البطولة لصالح فيراري.

كما واجهت فرق عريقة أخرى نوعاً من عدم الثبات بسبب وجود سائقين قويين يأخذان النقاط من بعضهما البعض ويتنافسان طوال الوقت: مكلارين مع سينا وبروست، مرسيدس مع هاميلتون وروزبرغ، وكذلك ريد بُل مع فيتيل وويبر.

لكن براون يرى أن الوضع سيكون مختلفاً مع نوريس وبياستري، حيث فاز نوريس بأول سباق له في البطولة من بوابة ميامي، بينما فاز بياستري في المجر.

لكن فوز الأسترالي الشاب في هنغارورينغ، شابه جدلٌ حيال أوامر الفريق التي أجبرت نوريس على التخلي عن مركزه الأول لصالح زميله في القسم الأخير، رغم أنه كان يخوض حتى تلك اللحظة سباقاً ممتازاً.

ورغم معارضة نوريس في البداية لأوامر الفريق، لكنه انصاع ومنح الصدارة لزميله.

وضمن معرض كلامه في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أشار براون إلى أن ثقافة الفريق قوية بما يكفي للتعامل مع المنافسة بين نوريس وبياستري.

وحين سُئِل عن العوامل التي يرى بسببها أن وجود سائقين متوازيين في القوة ستصب في مصلحة الفريق، أجاب: "بسبب علاقات العمل والتواصل بين هذين السائقين".

وأكمل: "كل منهما يريد أن يكون رقم 1 وكلاهما الرقم 1 بالنسبة لنا!".

وأردف: "كلاهما يتنافسان تحت لواء فريق واحد. كلاهما قادر على المنافسة بقوة وضد بعضهما البعض كي يصبح كل منهما الرقم 1 بما يناسبه، لكن مع احترام الفريق".

بالمقابل، لم ينفِ براون اختيار سائق أساسي يحصل على الأفضلية في حال خوض المعركة على اللقب.

فقال: "من الواضح أنه وفي حال امتلك أحد السائقين فرصة أكبر ضمن معركة اللقب مقارنة بزميله، حينها فإن الاستراتيجيات ستختلف".

وأكمل: "لكننا نتعامل معهما بعدل وهما يدركان ذلك، ويستمتعان بهذه العلاقة ويحترمان قراراتنا. نحن مسرورون بوجودهما معنا".

وأردف: "جميعنا في الفريق عدائيون للغاية فيما يتعلق بالأداء. لكننا كذلك عادلون ولا نحاول تحقيق الفوز على حساب كل شيء".

واختتم: "لهذا السبب هناك جو عمل رائع ضمن الفريق".