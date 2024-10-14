مكلارين تكشف القواسم المشتركة بين سائقيها وبين شوماخر وألونسو
كشف أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين، عن الصفات المشتركة بين ثنائيه حالياً وبين أعظم السائقين في تاريخ الفورمولا 1 أمثال فرناندو ألونسو ومايكل شوماخر.
منصّة التتويج: المركز الثاني فرناندو ألونسو، رينو والفائز مايكل شوماخر، فيراري والمركز الثالث جيانكارلو فيزيكيلا، رينو
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
تكلم أندريا ستيلا، الذي عملت مع العديد من السائقين العظماء خلال مسيرته في الفورمولا 1، بمن فيهم مايكل شوماخر وفرناندو ألونسو، حول الصفات التي تجمع أولئك السائقين العظماء.
وضمن حديثه في بودكاست "Box, Box, Box" الخاص بشركة بيريللي، سُئل مديرة فريق مكلارين من قبل المضيف توم كلاركسون حول ما يجمع بين جميع السائقين العظماء، بما في ذلك الثنائي الحالي للفريق.
بدأ ستيلا حديثها قائلاً: "هناك على الأقل عنصران. الأول هو الموهبة. التي تمكنهم من القيام بما يقومون به. نحن غير قادرون على بذلك، لكنهم قادرون. تلك الموهبة هي القدرة على القيادة بسرعة ودقة عالية".
وعمل ستيلا لمدة 15 عاماً تقريباً ضمن صفوف فريق فيراري. بدأ مسيرته المهنية في الفريق عام 2000 كمهندس أداء قبل أن يصبح مهندس الأداء لـ مايكل شوماخر بين عامي 2002 و2006.
ومن ثم انضم إلى مكلارين في 2015 كمدير لعمليات السباق، على طريقه ليصبح مدير الفريق في عام 2023.
واصل ستيلا حديثه قائلاً: "الصفة الأخرى التي تجمعهم: مستوى عالٍ جداً من الذكاء. يمكنني القول أن الطريقة التي تعمل بها أدمغتهم مدهشة بشكل خاص".
وأضاف: "إنهم موهوبون جداً وقد يكونون موهوبين في مجالات أخرى من حيث القدرات العقلية. ما يجمعهم: الموهبة والقدرات الذهنية الرفيعة".
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