مكلارين تكشف السبب وراء عدم التوقف المزدوج في سباق بريطانيا

كان لاندو نوريس يتصدر سباق جائزة بريطانيا الكبرى في مناسبتين قبل أن يخسر فرصة الفوز لصالح مواطنه لويس هاميلتون ويكتفي بالمركز الثالث خلف ماكس فيرستابن.

وتحركت مرسيدس مع بدء جفاف المسار لينتقل هاميلتون إلى الإطارات الملساء وتحديداً السوفت منها، لكن نوريس – الذي توقف بعد مواطنه بلفة وبعد فيرستابن الذي انتقل إلى إطارات هارد بلفتين – سُئِل من قبل فريقه مكلارين إذا ما يفضّل إطارات ميديوم لتغطية سائق ريد بُل أم إطارات سوفت للهجوم على هاميلتون.

وآثر نوريس إطارات السوفت، القرار الذي ندم عليه حيث أخفق في الهجوم على سائق مرسيدس وتم تجاوزه في النهاية من قبل فيرستابن في اللفة 48 من أصل 52.

ولم تقم مكلارين بإدخال كلا سائقيها في توقف مزدوج، بل فضّلت إبقاء أوسكار بياستري للفة إضافية تخوفاً من خسارة مزيد من الوقت، لكن هذا القرار أدى في النهاية لخسارة أكبر مما كان الفريق يتوقعها.

حيث تراجع بياستري لينهي السباق رابعاً، بينما تقدم فيرستابن على نوريس ليقتنص المركز الثاني من نوريس.

وتعليقاً على مجريات السباق، اعترف ستيلا بأن "الطمع" والأمل بعدم خسارة وقت كبير، كان السبب وراء عدم إكمال توقف مزدوج، مؤكداً على ضرورة التعلم مما حصل.

حيث قال: "كان يجب علينا الضغط من أجل إكمال توقف مزدوج، لأن تأخير أوسكار للفة واحدة، كلفنا خسارة وقت أكبر بكثير من توقف مزدوج".

وأكمل: "كان ذلك الخيار الصحيح، تعلمنا من هذه التجربة وسنقوم بعمل أفضل في المرات المقبلة".

وأردف: "أعتقد أننا كنا طمّاعين بعض الشيء، ولم نكن نرغب بتقبّل فكرة خسارتنا لبعض الوقت مع وقفة صيانة مزدوجة".

وتابع: "لكن في بعض الأحيان عليك التحلي بالصبر وتقبّل خسارة الوقت، لكن مع القيام بالتصرف الصحيح".

واسترسل: "بدلاً من الأمل بإكمال لفة إضافية وعدم خسارة وقت كبير، خاصة مع الأمطار".

بالمقابل، أكد ستيلا أن قرار نقل نوريس لإطارات سوفت لم يكن صحيحاً، خاصة مع تواجد مجموعة من إطارات ميديوم.

فقال: "الانتقال لإطارات سوفت لم يكن القرار الصحيح بالنسبة لنا".

وأكمل: "في الحقيقة، كان تآكل الإطارات كبيراً للغاية ما منعنا من الحفاظ على مركزنا أمام فيرستابن ولويس، وبكل أمانة، قام لويس بعمل جيد للغاية على إطارات سوفت".