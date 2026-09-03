سيظهر هذا التصميم الخاص، الذي تم ابتكاره للاحتفال بالتعاون الناجح بين مكلارين ومنصة تداول العملات المشفرة "أو كيه إكس"، والذي يتواصل منذ عام 2022، على سيارات "إم سي إل40" خلال جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا وجائزة إسبانيا الكبرى في مدريد.

وكانت العلامتان قد لفتتا الأنظار في السابق بتصميم "الوضع الخفي" في جائزة سنغافورة الكبرى لعام 2023، وتصميم "مكلارين سينا" في جائزة موناكو الكبرى لعام 2024، إلى جانب التصميمين اللذين تم استخدامهما في موناكو وإسبانيا عام 2025.

وتعليقًا على التصميم الخاص، شددت مديرة التسويق في مكلارين ريسينغ، لويز مكوين، على أهمية الشراكة مع "أو كيه إكس"، قائلة: "أصبحت التصاميم التي ابتكرناها مع أو كيه إكس السيارات الأكثر طلبًا في كل موسم".

وأكملت: "على وجه الخصوص، أصبح تصميم سينا الأيقوني الذي قدمناه في عام 2024 واحدًا من أنجح مشاريعنا حتى الآن، بعدما لاقى صدى عالميًا لدى المشجعين من مختلف الأجيال".

وأضافت: "يثبت هذا النجاح مجددًا مدى قيمة شراكتنا. ونحن سعداء للغاية بالاحتفال بالإنجازات التي حققناها معًا في مونزا ومدريد هذا العام".

وبالإضافة إلى تصميم السيارة، أُجريت تغييرات أيضًا على بدلات السائقين.

وسيخوض لاندو نوريس وأوسكار بياستري منافسات مونزا طوال عطلة نهاية الأسبوع بسيارتيهما "إم سي إل40" اللتين تحملان هذه التفاصيل الخاصة.

وستعود الكسوة الخاصة إلى الحلبة في وقت لاحق من الموسم خلال سباق مدريد.