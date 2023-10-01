مكلارين تقوي علاقاتها مع تويوتا وسط تصاعد شائعات عودتها للفورمولا واحد

أنهت مكلارين مؤخراً صفقة طويلة الأمد لاستعمال نفق الهواء الذي تمتلكه تويوتا، حيث سيبدأ الفريق العمل ضمن نفق الهواء الخاص به.

لكن وبدلاً من إنهاء التعاون بينهما، يبدو أن العلاقة بين الطرفين قد تطورت أكثر.

وتشير الدلائل إلى ذلك، حين أعلنت مكلارين على هامش جائزة اليابان الكبرى، عن التوقيع مع ريو هيراكاوا سائق تويوتا المصنعي بدور السائق الاحتياطي لموسم 2024 في الفورمولا واحد.

وكجزء من الصفقة، سينضم الياباني إلى برنامج المحاكاة لمكلارين وسيجري بعض التجارب على متن سيارة 2021.

وهذا ما أشعل التكهنات بإمكانية اهتمام تويوتا بالبطولة، خاصة مع تواجد أكيو تويودا رئيس تويوتا مع فريق مكلارين خلال جولة اليابان.

بل وحتى شائعات شراكة محتملة بين مكلارين وتويوتا في مرحلة ما.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الإعلان عن العمل مع هيراكاوا، كشف أندريا ستيلا مدير الفريق بأن ذلك جزء من اتفاق أكبر مع تويوتا.

فقال: "نحن نسعى وراء المواهب على الدوام، لكننا مهتمون أيضاً بانضمام سائقين موهوبين لبرنامجنا".

وأكمل: "نحن بالتأكيد متحمسون لانضمام ريو، حيث أرادت تويوتا المشاركة معنا فيما يتعلق ببرنامج تطوير السائقين".

وأضاف: "نحن بدورنا نستفيد أيضاً عبر وضعه ضمن مجموعتنا من السائقين الاحتياطيين".

لكن وبالرغم من هذه التكهنات، لكن يبدو أن رغبة تويوتا بالعودة إلى الفورمولا واحد ما تزال فكرة مبدئية حتى الآن.

حيث أوضح كازوكي ناكاجيما مستشار تويوتا غازو ريسينغ على هامش جولة اليابان أن ضم هيراكاوا لا يمثل خطوة نحو العودة لعالم سباقات الفئة الملكة، لكنه ترك الباب مفتوحاً حيال هذا الاحتمال خلال سنوات قادمة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "حالياً، الجواب لا بالتأكيد. الصفقة تتمحور فقط حول السائق ودعمه".

وأكمل: "حالياً، ليس هناك ما نتحدث عنه حقاً. أعلم أن هناك الكثير من الشائعات بالفعل".

واختتم: "لكن بوسعي القول بوضوح أن الجواب حالياً هو لا. بالنسبة للمستقبل، لا أحد يعلم!".