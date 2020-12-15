مكلارين تقلل من تكهنات قدرتها على تقليص الفارق خلف مرسيدس قريباً

تفوقت مكلارين على غريمتها الأساسية ريسينغ بوينت لتحسم المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّ.

وستتزود مكلارين بمحركات مرسيدس بدءاً من الموسم المقبل، لكنّ سيدل يبدو حذراً حيال أية توقعات كبيرة، مشيراً إلى أن فريقي الصدارة مرسيدس وريد بُل، ما زالا بعيدين في المقدمة.

فقال: "أعتقد أنه يتوجب علينا التحلي بالواقعية. بالرغم من نتائجنا الجيدة لناحية ترتيب البطولة. أعتقد أن هذا هو موقعنا الحقيقي".

وأكمل: "ما زال هناك فارق هائل خلف فريقي الصدارة، وخاصة مرسيدس".

لكن بالمقابل، اعترفت مكلارين بضرورة العمل على تحسين منشآتها، خاصة نفق الهواء، حيث يرى سيدل أن ذلك الأمر قد يستغرق سنوات قبل الوصول إلى مستوى مرسيدس في هذا المجال.

فقال: "أعتقد أنّ الأمر الأهم هو قدرتنا هذا الموسم على تقديم سيارة تنافسية تحت قيادة جايمس كي، وتلك خطوة إلى الأمام مقارنة بالعام الماضي".

وتابع: "من الرائع أن نرى تحسينات متواصلة في جميع النواحي، بالرغم من كل ما يجري في العالم حالياً".

وأردف: "بالطبع، نحن نعي وجود الفارق خلف مرسيدس. وذلك ليس بالفارق الذي يمكن غلقه في موسم واحد".

واسترسل: "لكن، لدينا خطة واضحة ونحن نعمل على نقاط الضعف. وكل ذلك سيستغرق بعض الوقت".

واختتم: "لكنني واثق أننا في حال قمنا بكل شيء بالشكل الصحيح، فسننجح بإغلاق الفارق خلال عدة مواسم".