مكلارين تقلل من احتمالية مشاكل في العقود إن تمّ تمديد الموسم الحالي إلى 2021

ما زال موسم الفورمولا واحد معلقاً من دون أي موعد رسمي لانطلاقه بسبب جائحة فيروس "كورونا" التي ضربت العالم بأسره وأدت إلى توقف جميع الفعاليات الرياضية والاجتماعية.

ويتم حالياً مناقشة عدد من الإجراءات الطارئة للتعامل مع المسألة من قبل مسؤولي البطولة، من بينها إمكانية تمديد الموسم حتى بدايات عام 2021 المقبل.

وينتهي عقد كلا السائقين كارلوس ساينز الابن ولاندو نوريس بنهاية موسم 2020، بينما سيترك الفريق محركات رينو ليتزود بمحركات مرسيدس.

وحين سُئِل إن كان تمديد الموسم حتى بدايات عام 2021 سيتسبب بأية تعقيدات في العقود، أوضح أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنه من مصلحة الرياضة إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.

فقال: "أعتقد أنه ومن ناحية العقود، لن تكون تلك مشكلة كبيرة".

وأكمل: "أعتقد أنه سيكون من السهل إيجاد الحلول، لأن الجميع لديهم مصلحة مشتركة ضمن الفورمولا واحد".

وتابع: "لدينا عقود سارية. بالنسبة لنا، لا سبب يمنع المواصلة وفق الخطط المعدة مسبقاً".

وأردف: "لا أعتقد أنه ستكون هناك مشاكل فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تجمعنا مع رينو. أعتقد أنه من المهم الإشارة إلى العلاقة الرائعة والشفافة بيننا".

وأضاف: "لذا، لا أرى أية مشكلة في هذا الصدد".

بالمقابل، من المعلوم أن مكلارين تخوض مفاوضات مع ساينز حيال عقد جديد. وكان الفريق قد تقدم إلى المركز الرابع كأفضل البقية خلف فرق الصدارة الثلاثة ضمن ترتيب بطولة المصنعين، بينما تألق نوريس كذلك في موسمه الأول كناشئ.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان الفريق يميل الآن بشكل أكبر للاحتفاظ بتشكيلته من السائقين لموسم 2021 المقبل نظراً للتأخر في انطلاقة الموسم الحالي.

أجاب سيدل: "موقفنا لم يتغير في الحقيقة، أو المقاربة التي نود اتباعها في المستقبل".

وأكمل: "ضمن مكلارين، مع كارلوس ولاندو، بالطبع نودّ لو أكملنا بعض السباقات الإضافية، ومن ثم نجتمع معاً لنتخذ القرارات سوية".

واختتم: "لكن، لا أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة في الوقت الراهن".