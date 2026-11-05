فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

مكلارين تقدم جناحًا أماميًا محدثًا لسيارتها في البرازيل

ستواصل مكلارين تحديث سيارتها لموسم 2026 في إنترلاغوس، من خلال أجزاء يُتوقع أن تنتقل إلى سيارة الفريق للموسم المقبل.

منشور: 05-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أليستير ستالي

ستقدم مكلارين تحديثات لسيارتها إم سي إل 40 في الموسم الجاري من بطولة العالم للفورمولا 1 خلال جائزة البرازيل الكبرى نهاية هذا الأسبوع، تتضمن مفهومًا تصميميًا جديدًا للجناح الأمامي يُتوقع اعتماده في سيارتها لموسم 2027.

وكان الفريق قد تقدم إلى صدارة المنافسة عندما أدخل تحديثات كبيرة على سيارة إم سي إل 40 في المجر، حيث فاز لاندو نوريس بذلك السباق والسباق التالي في زاندفورت، لكنه تراجع منذ ذلك الحين في ترتيب موازين القوة، رغم تقديم حزمة تحديثات شاملة أخرى في باكو، وإدخال المزيد من الأجزاء الجديدة في أوستن.

وامتلكت مكلارين رابع أسرع سيارة في حصص التصفيات الأربع الأخيرة، بفارق بلغ في المتوسط 0.511 ثانية عن مركز الانطلاق الأول، و0.236 ثانية عن السيارة صاحبة ثالث أسرع توقيت، لكنها تواصل العمل على تحسين سيارة إم سي إل 40، مع التركيز على موسم 2027.

وقال بيتر برودرومو، المدير التقني المسؤول عن الانسيابية: "لدينا بعض التحديثات التي ستُضاف إلى السيارة، وتشمل الجناح الأمامي والجناح الخلفي وبعض مكونات الأرضية، وذلك ضمن دورة التطوير المعتادة لدينا. ويتمثل الهدف في تقليص الفارق، وتحسين أدائنا خلال السباقات المتبقية، وبناء الزخم استعدادًا للعام المقبل".

بيتر برودرومو، المدير التقني لقسم الانسيابية لدى مكلارين

الصورة من قبل: McLaren

وأضاف: "كانت حلبة ساو باولو جيدة بالنسبة إلينا في الماضي، كما أنها حلبة تمثل مختلف خصائص الحلبات إلى حد كبير، ولذلك نأمل أن تساعدنا هذه التحديثات على اتخاذ خطوة إضافية نحو المقدمة".

وتابع: "لم ينتهِ الموسم بعد، فقد صُممت هذه التحديثات لتحسين السيارة في الوقت الحالي ومساعدتنا في معركتنا على المركز الثالث في البطولة. وفي حين ستسهم الدروس التي نستخلصها من هذه التحديثات في تطوير سيارة العام المقبل، فإننا نتوقع أيضًا نقل مفهوم الجناح الأمامي الجديد إلى مواصفات السيارة التي سنقدمها في بداية الموسم المقبل".

وتتأخر مكلارين بفارق 17 نقطة عن ريد بُل صاحبة المركز الثالث، لكنها لم تحصد سوى 59 نقطة مقابل 152 نقطة لمنافستها خلال الجولات الخمس الأخيرة.

ومع ذلك، كانت جائزة المكسيك الكبرى مشجعة للفريق، إذ احتل نوريس المركز الخامس بفارق 12 ثانية فقط عن الفائز بالسباق ماكس فيرستابن، لكن بطل العالم الحالي لم يكن متفائلًا بشأن الجولات القليلة المقبلة.

وقال مساء الأحد: "إذا نظرنا إلى باكو وما شابه ذلك، أعتقد أننا سنواصل المعاناة من ناحية السرعة. ولذلك، لا يزال يتعين علينا تحسين السيارة بدرجة أكبر على حلبات معينة وفي مناطق محددة".

وأضاف: "كان أداؤنا جيدًا اليوم، لكنني لست مقتنعًا بأننا إذا عدنا إلى الحلبات التي واجهنا فيها صعوبات، فسنصبح فجأة قادرين على تقديم أداء جيد. ما حدث هو أن خصائص هذه الحلبة ناسبتنا، لكنني لا أريد الاعتماد على بعض الأمل والحظ فيما يتعلق بالأداء".

واختتم قائلًا: "نعرف ما يتعين علينا تحسينه، لكن الأمر يحتاج إلى وقت، ونأمل أن نحظى بيوم أفضل في البرازيل".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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