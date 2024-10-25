مكلارين تُقدّم تحديث الأرضيّة الذي طال انتظاره في المكسيك
أخّرت مكلارين اعتماد تحديثٍ كبيرٍ لأرضيّة سيارتها "ام.سي.ال38" بعد رؤيتها المتاعب التي واجهها منافسوها.
تفاصيل أرضيّة سيارة مكلارين "ام.سي.ال38"
الصورة من قبل: أليكس كالينوكاس
أطلقت الحظيرة البريطانيّة أخيرًا تحديث الأرضيّة الذي طال انتظاره في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1، حيث وصفه الفريق بالتحديث "المكثّف" ضمن جائزة المكسيك الكبرى.
بعد أن واجهت كلٌ من ريد بُل، وأستون مارتن، وفيراري ومرسيدس متاعب مع تحديثات أرضيّاتها في وقتٍ سابقٍ من الموسم، قرّرت مكلارين تأخير تقديم التحديث الثاني البارز لأرضيّتها بعد نجاح الأرضيّة التي اعتمدتها في ميامي.
وضمن وثيقة "فيا" الرسميّة التقديميّة للتحديثات في كلّ جولة، كشفت مكلارين عن الأرضيّة المعدّلة، رفقة تعديلين آخرين متوقّعين لمستويات التبريد على حلبة المكسيك الفريدة.
وجاء في الوثيقة: "تمّت مراجعة تصميم الأرضيّة بشكلٍ مكثّف، حيث تغيّرت هندسة كلّ جوانبه، وهو ما يؤدّي إلى زيادة الأحمال الانسيابيّة في مختلف الظروف".
ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الفريق انتظر حتّى هذه اللحظة لتقديم الأرضيّة، لكنّه لم يُؤكّد إن كان سيتسابق بهذه الخصائص في عطلة نهاية الأسبوع أو أنّها متوافرة لكلتا السيارتين.
وكان الفريق قد اختار عدم تقديم الأرضيّة الجديدة في حزمة تحديثاته الكبيرة التي قدّمها في أوستن، حيث تمّ توفير جناحٍ أمامي ونظام تعليق أمامي معدلين، إلى جانب تعديلات أخرى على قناة تهوية المكابح الخلفيّة والجناح الخلفي.
وعندما سُئل إن كان على مكلارين أن تكون أكثر عدائيّة عبر إضافة الأرضيّة إلى المكوّنات الجديدة الأخرى في أوستن، قال أندريا ستيلا مدير الفريق نهاية الأسبوع الماضي: "لو كنّا في ظروفٍ تسمح لنا بإنتاجها، وتقديمها في أوستن، لفعلنا ذلك".
وأردف: "وقت وصوف المكوّنات الجديدة إلى الحلبة هو الوقت الطبيعي للتصميم، والإتمام والإنتاج".
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