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مكلارين تفوز بقلوب الجماهير: نوريس وبياستري بعد انتشار فيديو جديد

أشاد مشجعو الفورمولا 1 بالعلاقة اللطيفة التي تجمع أفراد فريق مكلارين بعد أن أظهر فيديو لطيف كلاً من لاندو نوريس وأوسكار بياستري وهما يمزحان معًا أثناء إعداد ألبوم ذكريات.

منشور:
لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: أندريا ديوداتو

أظهر الفيديو القصير غير الرسمي، الذي نُشر على القناة الرسمية للفريق على يوتيوب، السائقين وهما يتبادلان النكات أثناء استرجاع مسيرتهما حتى الآن.

حيث قال بياستري للكاميرا: "نحن نقوم بإعداد ألبوم لذكريات مكلارين". 

بينما كان نوريس غارقًا بالفعل في التفكير وهو يكتب رسالة في الكتاب.

مازح نوريس قائلاً: "كيف تُكتب مكلارين؟ ماك..." فردّ عليه بياستري.

كتب أحد المشجعين على منصة ريديت: "لاندوسكار إلى الأبد وإلى الأبد وإلى الأبد".

وأضاف آخر: "من المدهش أنه بعد كل ذلك الدراما ما زالا على وفاق ويمكنهما المزاح معًا. شباب رائعون!".

أدرج بياستري الصور التي اختارها والتي تضمنت فوزه الأول، وأول موسم له في السباقات، وأول منصة تتويج له في الفورمولا 1 و"الرشّ من أعظم سائق في التاريخ". 

حيث قال نوريس: "أوه، هل لديك صورة لي فيه؟".

ليردّ عليه بياستري بشكل مباشر: "لا"، لكنه لم يكشف عن الشخص الذي كان يقصده بأعظم سائق في التاريخ. 

 

وبرز حس الدعابة لدى الثنائي عندما قال السائق الأسترالي: "أفضل زميل فريق لي في الفورمولا 1"، فردّ نوريس: "أنا زميلك الوحيد، يا أحمق!".

وأضاف بياستري ضاحكًا: "إذًا الأفضل بحكم الواقع".

حيث قال أحد المعجبين: "أحب شخصيته وهدوءه العاطفي المستمر"، بينما شبهه آخر بشخصية مايكل سكوت في مسلسل المكتب، قائلين: "أوسكار هو مايكل سكوت في الواقع وهو يعلم ذلك".

وعلّق آخر: "كلمة يا أحمق من أكثر الكلمات الودية التي يمكنك قولها لصديق".

وجاءت ردود إضافية: "هذان الاثنان محبوبان حقًا"، و"مكلارين قد لا تكون في صدارة ترتيب الصانعين هذا العام لكنها دائمًا في صدارة الأجواء الممتعة"، و"من قصة كارلاندو إلى صداقته مع أوسكار، يبدو أن لاندو شخص هادئ وممتع للغاية. وأيضًا استخدامه لكلمة يا أحمق أمر رائع، لا نسمعها كثيرًا هذه الأيام".

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