مكلارين "تفتح الباب على مصراعيه" أمام ماكس فيرستابن .. وزاك براون: "أكره التسابق ضده"
سيبقى ماكس فيرستابن مع ريد بُل حتى نهاية عام 2030، لكن زاك براون الرئيس التنفيذي لشركة مكلارين ريسينغ أكد أن الباب لا يزال "مفتوحًا على مصراعيه" أمام بطل العالم أربع مرات للانضمام إلى مكلارين.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وزاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين
الصورة من قبل: سام باجنال
قال زاك براون إن الباب لا يزال "مفتوحًا على مصراعيه" أمام ماكس فيرستابن للانضمام إلى مكلارين مستقبلًا، حتى بعد تجديد عقده مع ريد بُل.
ووقع فيرستابن تمديدًا لعقده مع ريد بُل في أغسطس، قبل جائزة هولندا الكبرى، ليبقى مع الفريق المتمركز في ميلتون كينز حتى نهاية عام 2030.
وأنهى ذلك أشهرًا من التكهنات حول مستقبله، بعدما اعترف الهولندي بأنه كان غير مستقر إلى درجة دفعته في وقت سابق من الموسم إلى مطالبة مدير الفريق لورون ميكيز بعدم إثارة الموضوع معه على الإطلاق.
وكانت مرسيدس تُعتبر منذ فترة طويلة المرشح الأبرز للحصول على توقيع فيرستابن، لكن مكلارين برزت كخيار أكثر جدية مع تقدم الموسم، وسط تقارير أشارت إلى أن أوسكار بياستري قد يفسح المجال إذا أصبح بطل العالم أربع مرات متاحًا.
وكشف براون الآن المزيد من التفاصيل حول الموقف، موضحًا لصحيفة "دي تيليغراف" أنه التقى فيرستابن في سلسلة من المحادثات الصيف الماضي، وكان الهدف منها فقط التعرف إليه بشكل أفضل.
وقال براون: "تحدثت مع ماكس عدة مرات الصيف الماضي. فقط لأنني أردت التعرف إليه بشكل أفضل. إذا كان بإمكاني استخدام كلمة واحدة لوصفه الآن، فستكون كلمة لم تخطر ببالي قبل تلك المحادثات. وهي: ساحر. أراهن أن أي شخص لا يعرفه جيدًا لن يصفه بهذه الطريقة. لكنني معجب به حقًا. إنه متسابق حتى النخاع".
هذا وواصل الرئيس التنفيذي لشركة مكلارين ريسينغ مقارنة اهتمام فيرستابن بالتفاصيل باهتمام فرناندو ألونسو، وهو سائق آخر عمل معه عن قرب.
حيث قال: "وجدت تركيزه وطريقته في النظر إلى رياضة السيارات من منظور السائق مثيرين للإعجاب للغاية. يمكنك رؤية ذلك من خلال مدى انشغال ماكس ببرنامج جي تي 3 ومدى إلمامه بالجوانب التقنية".
وتابع: "كان فرناندو كذلك أيضًا. أتذكر عندما شاركنا معه في إندي 500. كنا على متن الطائرة، وطلبت كأسًا من النبيذ. وكان فرناندو يحدق فقط في شاشته. هل تعرفون ماذا كان يشاهد؟ لقطات من كاميرا السيارة لنسخة سابقة من إندي 500، على مدار 200 لفة. لا بد أن يكون ذلك أكثر شيء مملًا على الإطلاق. لكنه لم يكن يريد ترك أي شيء للصدفة".
وسارع براون إلى التأكيد، مع ذلك، على أن المحادثات لم تكن تهدف أبدًا إلى إبعاد فيرستابن عن بياستري ولاندو نوريس، اللذين يؤكد أن خططه لا تزال تعتمد عليهما بشكل كامل.
فقال: "أنا سعيد وراضٍ جدًا بتشكيلتي الحالية. كانت المحادثات استكشافية أكثر، وبشكل أساسي للتعرف إلى بعضنا البعض بشكل أفضل. لأنك لا تعرف أبدًا ما الذي يخبئه المستقبل".
وأضاف: "لكنني كنت أكثر إعجابًا به كشخص مما كنت أتوقع. أشعر بأنني أستطيع فعلًا التسابق مع هذا الرجل. لأنني أكره التسابق ضده".
وتتطابق تصريحات براون مع تعليقات أدلى بها في وقت سابق من هذا العام، نفى فيها أي احتمال لإبعاد بياستري أو نوريس، مؤكدًا أن كليهما "سعيد جدًا" في ووكينغ، وأن مكلارين سعيدة بهما بالقدر نفسه.
وكان بياستري نفسه قد قال إن الشائعات لا تعني له الكثير، مستشهدًا بالتطمينات المتكررة من الفريق بشأن مستقبله طويل الأمد.
وعلى الرغم من التزام فيرستابن الجديد مع ريد بُل حتى عام 2030، أوضح براون أن المحادثة لم تُغلق بشكل نهائي، قائلًًا: "الباب لا يزال مفتوحًا على مصراعيه أمام ماكس. لعام 2028، أو 2029، أو أي عام آخر، في الواقع. استمتعت بالتعرف إليه بشكل أفضل، وسأحب العمل معه يومًا ما".
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