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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

مكلارين تفاجأت من امتلاك السيارة المحدّثة لوتيرة متفوقة على ريد بُل

علم أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن سيارته المحدثة في ميامي كانت سريعة، لكنه تفاجأ من عدم تمكّن ماكس فيرستابن من مجاراة وتيرة لاندو نوريس في سباق الجائزة الكبرى.

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

أتت فترة سيارة الأمان في توقيت مثالي ضمن نافذة توقفه، ما سمح لنوريس بالتواجد في الصدارة أمام فيرستابن على إعادة الانطلاقة، في وقت توقّع فيه كثيرون أن تتمكن سيارة ريد بُل من التجاوز والابتعاد في الأمام.

لكن عوضًا عن ذلك، لم يكتفِ نوريس بالبقاء أمام بطل العالم وكسر الدي آر اس في اللفة الافتتاحية وحسب، بل نجح بأريحية في بناء فارق في الصدارة مع تسجيل سلسلة من اللفات الأسرع في السباق.

وتمكن البريطاني الشاب في النهاية من تسجيل أولى انتصاراته في الفورمولا 1 بفارق 7.612 ثانية أمام فيرستابن الذي اعترف عقب السباق بأنه لم يمتلك اليوم السيارة القادرة على مقارعة مكلارين.

وعند سؤاله عن أداء سيارة مكلارين وعدم تمكن فيرستابن من ملاحقة نوريس، قال ستيلا: "علمنا بأن السيارة سريعة، لكن ما حدث كان مفاجئًا بعض الشيء. بيد أنه أمر إيجابي ودافع للمستقبل كذلك".

هذا ولطالما آمن ستيلا بموهبة نوريس، ووقف بجانبه خلال بعض اللحظات الصعبة التي لام البريطاني فيها نفسه على ارتكابه أخطاء مكلفة.

لكن ستيلا قال أنه علم دومًا أنه بمجرد أن تمنحه مكلارين السيارة القادرة على الفوز، عندها سيتمكن من تحقيق الهدف.

"أمور كثيرة حصلت لأول مرة. أهمها هو فوز لاندو لأنه يستحق ذلك عن جدارة" قال ستيلا.

وأكمل: "لطالما قلنا دومًا أنه بمجرد أن نمنحه السيارة المناسبة، فسيحقق الفوز، وقد فعلها. كل تفكيري وشكري الآن لكل الرجال والنساء في مكلارين".

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