مكلارين "تفاجأت" بيوم التصوير الذي أجرته فيراري في حلبة مدريد
قوبل يوم التصوير الذي أجرته فيراري على حلبة مادرينغ، المقر الجديد لجائزة إسبانيا الكبرى، بدهشة من منافستها مكلارين.
أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
ستستضيف حلبة مادرينغ الجديدة داخل مدينة مدريد الإسبانية أول سباق لها في بطولة العالم للفورمولا 1 في شهر سبتمبر المقبل. إلا أن فيراري أحضرت شارل لوكلير ولويس هاميلتون إلى الحلبة خلال يوم تصوير خاص الشهر الماضي.
وضمن حديثه إلى وسائل الإعلام حول هذه المسألة، أوضح مدير فريق مكلارين، أندريا ستيلا، أنه لم تكن لديهم أي معرفة مسبقة بهذا الاختبار.
وأوضح أندريا ستيلا، معلقًا على القيادة المفاجئة التي قامت بها فيراري في مدريد، إن البيانات التي تم الحصول عليها قد تمثل أفضلية صغيرة لكنها مهمة.
حيث قال: "لم تكن لدينا أي معرفة مسبقة بموعد يوم التصوير الذي أجرته فيراري في مدريد، ولم يتم إبلاغنا بذلك مسبقًا".
وأكمل: "لقد جاء ذلك مفاجأة كاملة بالنسبة إلينا. ومع ذلك، يسعدنا أن اللقطات المصورة من داخل السيارة ومقاطع الفيديو تمت مشاركتها مع بقية الفرق".
وأردف: "حتى لو كانت الإطارات المستخدمة لا تمثل ظروف السباق الحقيقية، وحتى لو كانت الحلبة شديدة الانزلاق كما لو أنها موقع إنشاءات، فهناك دائمًا أمور يمكنك تعلمها".
فريد فاسور، فيراري
الصورة من قبل: Erik Junius
وأضاف: "بالنظر خصوصًا إلى وحدات الطاقة المستخدمة هذا العام، فبدلًا من البدء من دون أي بيانات، أصبح بإمكاننا الحصول على بعض النقاط المرجعية. ولذلك، فإن ما قامت به فيراري ربما منحها أفضلية طفيفة".
واسترسل: "مع ذلك، لا يوجد أي شيء يخالف اللوائح هنا. وبعد بضع لفات في مدريد، سننسى هذه القضية تمامًا ونركز على عطلة السباق الخاصة بنا".
ورغم خطوة فيراري في مدريد، أجرت مكلارين مؤخرًا اختبارًا خاصًا على حلبة بورتيماو في البرتغال، التي لا يزال مستقبلها على روزنامة البطولة محل نقاش.
وفي حين تأكد إدراج بورتيماو ضمن روزنامة موسم 2027، فإن احتمال استضافتها أحد السباقات الأخيرة من موسم 2026 لا يزال موضوعًا للنقاش.
ويُعتقد أن اختبار مكلارين على هذه الحلبة، على غرار تجربة فيراري في مدريد، قد يمنح الفريق أفضلية مهمة في وقت لاحق من الموسم.
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