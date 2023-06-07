مكلارين: ضمّ مارشال من ريد بُل كان فرصة "لا تعوّض"
قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن فرصة ضم شخص مثل روب مارشال من صفوف ريد بُل، كان بمثابة "فرصة لا تعوض".
مارشال، الذي كان يشغل منصب كبير المهندسين لدى ريد بُل، سينضم إلى مكلارين شهر يناير/كانون الثاني بدور المدير التقني، الهندسي والتصميمي.
لم يكد يمضِ شهران فقط على إعلان مكلارين إعادة هيكلة قسمها التقنيّ مع ثلاثة مدراء جدد.
حيث قال ستيلا: "لقد كانت فرصة لا تعوّض".
وأكمل: "هناك الكثير من الأمور الهندسية والتصميمية وراء تقديم سيارة فورمولا واحد سريعة، ونعتقد بأن انضمامه سيمثل تعاوناً رائعاً مع بقية الطاقم".
وتابع تعليقاً على الخبرة التي سيجلبها مارشال: "سينضم روب إلينا مع مستوى متميز من الخبرة والمعرفة الهندسية والتصميمية بسيارات الفورمولا واحد".
وأضاف: "لقد كان أحد أهم الأسباب وراء بناء قسم تقني قوي لدى ريد بُل".
وأردف: "نحن مسرورون ومتحمسون لضم روب إلينا في رحلة إعادة مكلارين إلى ركب الصدارة".
أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا
راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة
مكلارين: جميع فرق الفورمولا واحد استعادت خسائر الانسيابية منذ أول سباق في 2023
مكلارين: جميع فرق الفورمولا واحد استعادت خسائر الانسيابية منذ أول سباق في 2023 مكلارين: جميع فرق الفورمولا واحد استعادت خسائر الانسيابية منذ أول سباق في 2023
مكلارين: الملاحظات الأولية تُظهر أن بياستري مشروع بطل عالم
مكلارين: الملاحظات الأولية تُظهر أن بياستري مشروع بطل عالم مكلارين: الملاحظات الأولية تُظهر أن بياستري مشروع بطل عالم
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا
أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا
راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة
راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة
مكلارين: ضمّ مارشال من ريد بُل كان فرصة "لا تعوّض"
مكلارين: ضمّ مارشال من ريد بُل كان فرصة "لا تعوّض" مكلارين: ضمّ مارشال من ريد بُل كان فرصة "لا تعوّض"
أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا
أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.