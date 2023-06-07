مكلارين: ضمّ مارشال من ريد بُل كان فرصة "لا تعوّض"

مارشال، الذي كان يشغل منصب كبير المهندسين لدى ريد بُل، سينضم إلى مكلارين شهر يناير/كانون الثاني بدور المدير التقني، الهندسي والتصميمي.

لم يكد يمضِ شهران فقط على إعلان مكلارين إعادة هيكلة قسمها التقنيّ مع ثلاثة مدراء جدد.

حيث قال ستيلا: "لقد كانت فرصة لا تعوّض".

وأكمل: "هناك الكثير من الأمور الهندسية والتصميمية وراء تقديم سيارة فورمولا واحد سريعة، ونعتقد بأن انضمامه سيمثل تعاوناً رائعاً مع بقية الطاقم".

وتابع تعليقاً على الخبرة التي سيجلبها مارشال: "سينضم روب إلينا مع مستوى متميز من الخبرة والمعرفة الهندسية والتصميمية بسيارات الفورمولا واحد".

وأضاف: "لقد كان أحد أهم الأسباب وراء بناء قسم تقني قوي لدى ريد بُل".

وأردف: "نحن مسرورون ومتحمسون لضم روب إلينا في رحلة إعادة مكلارين إلى ركب الصدارة".