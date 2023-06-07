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مكلارين: ضمّ مارشال من ريد بُل كان فرصة "لا تعوّض"

قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن فرصة ضم شخص مثل روب مارشال من صفوف ريد بُل، كان بمثابة "فرصة لا تعوض".

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

مارشال، الذي كان يشغل منصب كبير المهندسين لدى ريد بُل، سينضم إلى مكلارين شهر يناير/كانون الثاني بدور المدير التقني، الهندسي والتصميمي.

لم يكد يمضِ شهران فقط على إعلان مكلارين إعادة هيكلة قسمها التقنيّ مع ثلاثة مدراء جدد.

حيث قال ستيلا: "لقد كانت فرصة لا تعوّض".

وأكمل: "هناك الكثير من الأمور الهندسية والتصميمية وراء تقديم سيارة فورمولا واحد سريعة، ونعتقد بأن انضمامه سيمثل تعاوناً رائعاً مع بقية الطاقم".

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وتابع تعليقاً على الخبرة التي سيجلبها مارشال: "سينضم روب إلينا مع مستوى متميز من الخبرة والمعرفة الهندسية والتصميمية بسيارات الفورمولا واحد".

وأضاف: "لقد كان أحد أهم الأسباب وراء بناء قسم تقني قوي لدى ريد بُل".

وأردف: "نحن مسرورون ومتحمسون لضم روب إلينا في رحلة إعادة مكلارين إلى ركب الصدارة".

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