مكلارين تعيد هيكلة فريقها مع خروج كي وانضمام سانشيز
أعلنت مكلارين إعادة هيكلة كبيرة لفريقها في الفورمولا واحد، يتضمن ذلك خروج جايمس كي المدير التقني وانضمام دايفيد سانشيز مهندس فيراري السابق.
مع البداية السيئة لـ مكلارين في موسم 2023 الحالي للفورمولا واحد، لم ينجح الفريق بتسجيل أية نقطة حتى الآن مع مرور سباقين، حيث تم الكشف عن تغيير في قسمها التقني.
وسيترك كي، الذي انضم إلى الفريق في بداية 2019، الفريق مباشرة، حيث تأمل مكلارين في هيكلية جديدة تماماً.
وسينتقل الفريق من طريقة العمل بمدير تقني واحد، إلى فريق من ثلاثة مختصين يعملون تحت إشراف أندريا ستيلا مدير الفريق.
من بين أولئك الثلاثة: دايفيد سانشيز مدير قسم تصميم السيارة السابق لدى فيراري، الذي قدم استقالته مؤخراً وترك صفوف العلامة الإيطالية.
الفرنسيُ ضمن فترة الاستراحة الإلزامية بالتالي لن ينضم إلى مكلارين قبل بداية العام المقبل، لكنه سيشغل في نهاية المطاف مركز المدير التقني لتصميم السيارة والأداء.
وسيعمل إلى جانب بيتر برودرومو، الذي سيشغل دور المدير التقني لقسم الانسيابية.
كما تمت ترقية نيل هاولدي ليشغل دور المدير التقني لقسم الهندسة والتصميم.
علاوة على ذلك، أعلنت مكلارين عن عدة تغييرات إدارية كذلك، حيث يشعر ستيلا مدير الفريق بضرورة إجراء تعديلات في القسم التقني قبيل بدء العمل على نفق الهواء الجديد وجهاز المحاكاة كذلك خلال وقت لاحق من هذا الموسم.
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