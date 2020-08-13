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مكلارين تعود للاستعانة بخدمات فاندورن كسائق احتياطيّ لجائزة إسبانيا الكبرى

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مكلارين تعود للاستعانة بخدمات فاندورن كسائق احتياطيّ لجائزة إسبانيا الكبرى
13-08-2020

سيعود ستوفيل فاندورن إلى دور السائق الاحتياطيّ لفريق مكلارين في الفورمولا واحد، بدءاً من جائزة إسبانيا الكبرى وذلك بالتزامن مع اختتام موسم بطولة الفورمولا إي.

لا تمتلك مكلارين سائقاً احتياطياً رسمياً كبديل عن سائقيها لاندو نوريس وكارلوس ساينز، وبدلاً من ذلك فإنها تمتلك اتفاقية مع مرسيدس لتشارك سائقيها الاحتياطيين إن دعت الضرورة.

لكن، اضطر الفريق لاستدعاء بول دي ريستا سائق فريق فورس إنديا السابق - ومعلق سكاي سبورت الحالي - من أجل الاستعانة به كسائق احتياطيّ خلال جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد.

ويعود ذلك لأن فاندورن سائق مرسيدس الاحتياطي، كان يشارك في سباق برلين للفورمولا إي، بينما لم يعد زميله إستيبان غوتيريز قادراً على المشاركة في الفورمولا واحد بشكل قانوني.

وكان غوتيريز يتجه لينوب عن سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت في سيلفرستون، لكن عليه - وفق القوانين - إكمال 300 كيلومتر على متن سيارة فورمولا واحد، إذ مضت أكثر من ثلاث سنوات على آخر مشاركاته في سباقات الجائزة الكبرى.

وأجرى دي ريستا قياسات لمقعده ضمن مصنع مكلارين في حال اضطرّ للتواجد في اللحظة الأخيرة، تماماً كما حصل مع ويليامز خلال جائزة المجر الكبرى 2017 عندما أصيب فيليبي ماسا بوعكة صحية.

وأكدت مكلارين أنها ستعود إلى اتفاقيتها السابقة مع مرسيدس بدءاً من جائزة إسبانيا الكبرى، حيث سيتوافر فاندورن مجدداً.

حيث قال أندرياس سيدل مدير الفريق: "في الوقت الراهن، لدينا اتفاقية مع مرسيدس فيما يتعلق باستعمال سائقهم الاحتياطي في حال دعت الضرورة".

واختتم: "ما حصل الجولة الماضية أن ستوفيل فاندورن لم يكن متوافراً بسبب جولة الفورمولا إي. لكنه متوافر لجولة برشلونة، وذلك هو الاتجاه الذي نسير فيه".

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