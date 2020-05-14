فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
167 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
181 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تعلن رسمياً ضمّ ريكاردو لموسم 2021

المشاركات
التعليقات
مكلارين تعلن رسمياً ضمّ ريكاردو لموسم 2021
من قبل:
14-05-2020

أعلن فريق مكلارين رسمياً عن ضمّ دانيال ريكاردو لموسم 2021 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد قادماً من رينو.

تسارعت الأحداث في الآونة الأخيرة في عالم الفورمولا واحد، بالرغم من أن موسم 2020 ما زال معلقاً حتى الآن بسبب فيروس "كورونا" الذي ضرب العالم بأسره.

وكانت فيراري قد أعلنت رحيل سيباستيان فيتيل نهاية الموسم الجاري بعد الفشل في التوصل إلى عقد جديد بين الطرفين.

نتيجة لذلك بات هناك مقعد شاغر لدى الحصان الجامح، سيشغله كارلوس ساينز الابن سائق مكلارين الحالي.

وهذا ما يعني توفر مقعد شاغر كذلك لدى مكلارين، حيث كُشف أن ريكاردو قد وافق على صفقة الانتقال إلى الفريق للموسم المقبل.

اقرأ أيضاً:

وأعلنت مكلارين اليوم رسمياً عن إتمام توقيع العقد مع الأسترالي، الذي سيقود إلى جانب لاندو نوريس.

ونجحت مكلارين بتقديم موسم قويّ للغاية في 2019 اختتمته بالمركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين متفوقة على رينو التي تزودها بالمحركات.

يشار إلى أن مكلارين ستتزود بمحركات مرسيدس بدءاً من الموسم المقبل.

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
روزبرغ خشي أن يستغل شوماخر سمعته الهائلة "كي يقلب" فريق مرسيدس ضده

المقال السابق

روزبرغ خشي أن يستغل شوماخر سمعته الهائلة "كي يقلب" فريق مرسيدس ضده
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين دانيال ريكاردو تسوق الآن
قائمة الفرق مكلارين تسوق الآن , فريق رينو اف1
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

روزبرغ خشي أن يستغل شوماخر سمعته الهائلة "كي يقلب" فريق مرسيدس ضده

2
فورمولا 1

ريكاردو وافق على صفقة الانضمام لفريق مكلارين لموسم 2021

3
دردشات موتورسبورت

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع يارا شلبي

4
فورمولا 1

فيرشتابن يتوقع تفوق ساينز على ريكاردو لنيل مكان فيتيل في فيراري

5
فورمولا 1

فريق آسيوي جديد ما زال يستهدف الانضمام إلى الفورمولا واحد في 2022

أحدث ملفات الفيديو

أول سباق جائزة كبرى في التاريخ 04:39
فورمولا 1

أول سباق جائزة كبرى في التاريخ

من سيحل بديلاً عن فيتيل في فيراري؟ 06:43
فورمولا 1

من سيحل بديلاً عن فيتيل في فيراري؟

النهاية الجنونية لسباق سان مارينو 1985 03:26
فورمولا 1

النهاية الجنونية لسباق سان مارينو 1985

سيارات جيل فيلنوف في الفورمولا واحد 01:45
فورمولا 1

سيارات جيل فيلنوف في الفورمولا واحد

أهم سيارات الفورمولا واحد التي لم تنجح بالفوز في السباقات 14:24
فورمولا 1

أهم سيارات الفورمولا واحد التي لم تنجح بالفوز في السباقات

أحدث الأخبار

روزبرغ خشي أن يستغل شوماخر سمعته الهائلة "كي يقلب" فريق مرسيدس ضده
F1

روزبرغ خشي أن يستغل شوماخر سمعته الهائلة "كي يقلب" فريق مرسيدس ضده

ريكاردو وافق على صفقة الانضمام لفريق مكلارين لموسم 2021
F1

ريكاردو وافق على صفقة الانضمام لفريق مكلارين لموسم 2021

بيريز: فيتيل أقرب إلى الاعتزال من الانتقال إلى فريق جديد
F1

بيريز: فيتيل أقرب إلى الاعتزال من الانتقال إلى فريق جديد

ماركو: ريد بُل لا يُمكنها "تحمّل تكلفة" ضم فيتيل
F1

ماركو: ريد بُل لا يُمكنها "تحمّل تكلفة" ضم فيتيل

فيرشتابن يتوقع تفوق ساينز على ريكاردو لنيل مكان فيتيل في فيراري
F1

فيرشتابن يتوقع تفوق ساينز على ريكاردو لنيل مكان فيتيل في فيراري

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.