مكلارين تعلن رسمياً ضمّ ريكاردو لموسم 2021

تسارعت الأحداث في الآونة الأخيرة في عالم الفورمولا واحد، بالرغم من أن موسم 2020 ما زال معلقاً حتى الآن بسبب فيروس "كورونا" الذي ضرب العالم بأسره.

وكانت فيراري قد أعلنت رحيل سيباستيان فيتيل نهاية الموسم الجاري بعد الفشل في التوصل إلى عقد جديد بين الطرفين.

نتيجة لذلك بات هناك مقعد شاغر لدى الحصان الجامح، سيشغله كارلوس ساينز الابن سائق مكلارين الحالي.

وهذا ما يعني توفر مقعد شاغر كذلك لدى مكلارين، حيث كُشف أن ريكاردو قد وافق على صفقة الانتقال إلى الفريق للموسم المقبل.

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وأعلنت مكلارين اليوم رسمياً عن إتمام توقيع العقد مع الأسترالي، الذي سيقود إلى جانب لاندو نوريس.

ونجحت مكلارين بتقديم موسم قويّ للغاية في 2019 اختتمته بالمركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين متفوقة على رينو التي تزودها بالمحركات.

يشار إلى أن مكلارين ستتزود بمحركات مرسيدس بدءاً من الموسم المقبل.