مكلارين تعلن رسمياً صفقة الشراكة مع "غولف أويل"

كما توقع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق، فقد توصلت مكلارين إلى صفقة مع شركة "غولف أويل" النفطية، تشمل فريق الفورمولا واحد وإنتاج السيارات الرياضية.

وتأتي هذه الخطوة على ضوء إنهاء الشراكة السابقة مع شركة النفط البرازيلية "بيتروبراس" نهاية العام الماضي من قبل الحكومة البرازيلية كجزء من سياسة الحد من الإنفاق.

وسيظهر شعار "غولف أويل" على غطاء محرك سيارة مكلارين بدءاً من جائزة بريطانيا الكبرى، وكذلك على بزات السائقين وطاقم الفريق.

وقال زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين: "يسرنا الترحيب بعودة الشراكة بين مكلارين و’غولف’، لجمع العلامتين العريقتين معاً ضمن شراكة جديدة ومثيرة".

وأكمل: "’غولف’ جزء من تاريخ مكلارين، كما أنها معروفة بعملها الإبداعي والتقني الممتاز، وذلك ما يتناسب تماماً مع طموحات مكلارين. نحن نتطلع قدماً لبدء شراكتنا معاً هذا الموسم".

من جهته، قال مايك جونز المدير التنفيذي لدى "غولف أويل": "هذه شراكة مثيرة للغاية، ستُعيد علامة ’غولف’ التجارية إلى قمة رياضة السيارات".

وأردف: "كتب التاريخ مليئة بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الشراكة بين ’غولف’ وبين مكلارين في الماضي. سنعمل الآن ومجدداً على كتابة الفصل التالي في تاريخ هذه العلاقة الفريدة".

يشار إلى أن أول صفقة شراكة بين "غولف" ومكلارين بدأت عام 1968، وامتدت حتى 1973 في الفورمولا واحد والسيارات الرياضية، شهدت تحقيق الكثير من الإنجازات الرياضية من بينها انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى وسباقات "كان-آم".