مكلارين تعلن بيع أسهم في فريق الفورمولا واحد إلى مستثمرين أمريكيين

ستدخل مكلارين في شراكة مع تحالف تقوده مجموعة الاستثمار الرياضية "ام اس بي سبورتس كابيتال"، والتي تدخل في تحالف مع كل من "يو بي اس أوكونور"، "ال ال سي" ومجموعة شركات ناجافي.

وستستحوذ "ام اس بي" على 15 بالمئة من أسهم فريق مكلارين في البداية، لكنّ تلك النسبة سترتفع إلى ما لا يزيد عن 33 بالمئة بحلول نهاية 2022، حيث تقيّم الصفقة القيمة السوقية لفريق مكلارين بما يبلغ 560 مليون جنيه إسترليني.

هذا وسيُبقى زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين على التزامه طويل الأمد مع الفريق، بينما سيظل بول والش رئيسًا.

مع ذلك، فإنّ المستثمر الجديد جام ناجافي سيجلس جوار الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة كنائب للرئيس.

علاوة على ذلك، فإنّ جيف موراد من "ام اس بي سبورتس كابيتال" ورودريغو تريليس زابالا من "يو بي اس أوكونور" سيُعينان ضمن مجلس إدارة مكلارين ريسينغ، بجوار سلطان عجة وويل غريفيث من مجموعة مكلارين.

وتعقيبًا على ذلك قال براون: "يمثل ذلك الاستثمار لحظة حاسمة في تقدم مكلارين ريسينغ. حيث أنّ ام اس بي سبورتس كابيتال مستثمر رياضي أولا وقبل كل شيء. فهم يعرفون السوق وفريقهم يملك خبرة لا يُستهان بها، وبرهنوا على نجاحهم في الرياضة العالمية".

وأضاف: "إنّهم شريك كما هم حاملون للأسهم، مع القدرة على رفع شبكة عملهم ومعرفتهم للنفع طويل الأمد لمكلارين ريسينغ".

وتابع: "كما يعزّز ذلك الاستثمار الجديد خطتنا من أجل إعادة مكلارين إلى المنافسة على الفوز بالسباقات والبطولات في الفورمولا واحد والإندي كار، بالإضافة إلى تقوية زخمنا الإيجابي الحالي بينما نواصل التركيز بشراسة على مهمتنا بالعودة إلى العتبة العليا لمنصّة التتويج".

جديرٌ بالذكر أنّه وفي يونيو/حزيران الماضي، وافقت الشركة المتمركز في ووكينغ على قرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من البنك الوطني البحريني للمساعدة على زيادة السيولة المالية وسط المخاوف المتزايدة حول مشكلة تدفق الأموال على المدى القصير في ظل أزمة تفشّي جائحة كورونا.