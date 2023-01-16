مكلارين تعلّق على قلة خبرة بياستري لموسم 2023 المقبل
قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين في الفورمولا واحد أن قلة خبرة الناشئ أوسكار بياستري لن تؤثر على تقدم الفريق ورغبته اللحاق بفرق الصدارة.
سيحل الناشئ بياستري بديلاً عن دانيال ريكاردو الذي أنهى فترته مع مكلارين بفوز واحد، رافعاً من رصيده ضمن مسيرته في سباقات الفورمولا واحد إلى ثمانية انتصارات.
وبينما ما زال أمام بياستري الكثير ليتعلمه، لكن ستيلا واثق من أنه قادر مع نوريس على تعزيز موقع الفريق في 2023.
حيث قال: "أعتقد أن الأمر الأهم هو الحفاظ على هذا النسق المتواصل مع لاندو. من المهم الحفاظ على هذا المعيار وهو معيار نعرفه جيداً فقد خضنا تطور لاندو سوية".
وأكمل: "كما نجح في التطور أيضاً من النواحي التقنية، وكذلك من النواحي القيادية ومن ناحية قدراته التسابقية. نحن نعلم كل هذا جيداً".
وتابع: "كل هذا سيصبح إطاراً للعمل بالنسبة إلى أوسكار أيضاً. وهذا لا يتعلق بأداء أوسكار فحسب بل بفهم السيارة".
أوسكار بياستري، مكلارين
تصوير: صور موتورسبورت
بالمقابل شدد ستيلا على أن فرق الفورمولا واحد الحديثة تستند بشكل كبير على البيانات، بالرغم من أهمية دور السائقين في التطوير.
فقال: "ستكون لدينا سيارة جديدة، نريد تحسين بعض الأمور ويمكن للسائقين تحسين ذلك، بالرغم من أن الفورمولا واحد بعكس معظم الرياضات الأخرى، تعتمد بشكل كبير على الأرقام".
وأكمل: "حيث يمكنك أخذ فكرة جيدة للغاية عن مدى تنافسية السيارة عبر الأرقام والبيانات".
وأردف: "إن كانت لديك أرقام جيدة حينها، وحتى لو لم يكن هناك معيار من السائقين، فسيكون الأداء جيداً".
وأضاف: "لكننا نعي تماماً بأن أوسكار لديه ما يكفي من الموهبة لإيجاد طريقه الخاص".
واختتم: "لذا لست قلقاً للغاية من أننا قد نخسر أيّ زخم لنا في البطولة".
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