مكلارين تعلق على انطلاقات نوريس الضعيفة

خسر نوريس الصدارة منطلقاً من قطب الانطلاق الأول في إسبانيا، المجر وهولندا، وفشل في دخول المنعطف الأول خلال السباق القصير في الصين.

لكنه حافظ على صدارته خلال المنعطف الأول في إيطاليا، قبل أن يتجاوزه زميله أوسكار بياستري في المنعطف الرابع.

لكن نوريس نجح بتحويل قطب الانطلاق الأول إلى فوز في سنغافورة.

وبينما يرى ستيلا أن هذا سيمنح نوريس الثقة المطلوبة، أكد أن الفريق لم يجد أية مشكلة واضحة خلال مراجعة انطلاقات البريطاني الشاب.

فقال: "بعد إكمال بعض التحليلات مع مجموعة أشخاص من بينهم لاندو، خضنا بجميع الانطلاقات وضمن جميع اللفات الأولى طوال الموسم".

وأكمل: "حتى تلك التي تضمنت انطلاق لاندو من المركز الأول والبقاء كذلك حتى نهاية اللفة الأولى، لم نجد أية مشاكل واضحة".

وأضاف ستيلا أن الفريق لن يوقف جهوده ضمن السعي لتحسين الانطلاقات، وأن النجاح في سنغافورة سيمنح نوريس الثقة أكثر لبقية الموسم.

فقال: "نحن بالتأكيد نركز على تنفيذ الانطلاقة بالشكل الصحيح وتحضير الإطارات، أعتقد أن لاندو بات الآن أكثر تركيزاً".

وأكمل: "بهذه الطريقة يعتاد على الانطلاق من المركز الأول ويكسب الثقة".

واختتم: "أعتقد أن هذا جزء من الرحلة، من الجيد أن يمتلك مثل هذه الفرصة الآن".