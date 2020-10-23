مكلارين تعزز بروتوكولات كورونا بإجراءات إضافية لتفادي "التراخي"

اضطرت مرسيدس إلى جلب أفراد طاقم إضافيين من المملكة المتحدة بعد أن جاءت نتيجة اختبار فردَين إيجابية في نوربورغرينغ، بينما تغيب لانس سترول سائق ريسينغ بوينت عن السباق بعد أن ثبتت إصابته عقب عودته إلى منزله في سويسرا.

وأوضح أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن الحالات الإيجابية عبارة عن "نداء استفاقة"، ما دفع الفريق إلى مراجعة البروتوكولات التي يتبعها من أجل تعزيز التباعد بين مجموعات العمل، بما في ذلك السائقين لاندو نوريس وكارلوس ساينز.

وكانت مكلارين تحت الأضواء بداية الموسم عندما ثبتت إصابة أحد أفراد طاقمها بالفيروس في جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية - التي ألغيت لاحقاً وتم تأجيل إطلاق الموسم حتى منتصف العام.

حيث قال سيدل في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن كل ما توصلت إليه ’فيا’ والفرق والبطولة أثبت إمكانية العمل بشكل سليم وآمن".

وأكمل: "أعتقد أنه ومنذ السباق الأول، طبّقنا بروتوكولات صارمة للغاية ضمن فريقنا، وذلك بالتماشي مع توصيات ’فيا’".

وتابع: "الأمر الأهم لنا كفريق أن نضمن عدم التساهل والتراخي في جميع تلك البروتوكولات، والالتزام بمجموعات العمل المنفصلة، وضمان التباعد الاجتماعي. وهذا ما نقوم به ببساطة".

واستطرد: "ما حصل في نوربورغرينغ، كان بمثابة نداء استفاقة آخر لكامل الفريق بهدف ضمان عدم التراخي، والالتزام الكامل بالبروتوكولات".

وأضاف: "قمنا بإضافة إجراءات أخرى مجدداً، لناحية الفصل بين مجموعات العمل بشكل أكبر، سواء ضمن المكاتب أو المرائب".

واسترسل: "كذلك الأمر مع السائقين والفصل بينهما وبين مجموعات عمل الفريق بشكل أكبر خلال أسبوع السباق، وببساطة ضمان القيام بكل ما بوسعنا معاً لتفعيل ذلك".

بالمقابل، أكد سيدل أن لدى مكلارين طاقماً كاملاً على أهبة الاستعداد في المنزل.

فقال: "كفريق، نود التواجد ضمن مركز يؤهلنا المبادلة بين أفراد الطاقم والمحافظة على سير العمل، لكن بالطبع هناك حدود لما يمكننا القيام به".

وتابع: "حتى الآن حالفنا الحظ ولم نعانِ من أية إصابات. نأمل المواصلة هكذا مع البروتوكولات".

واختتم: "مرة أخرى، أعتقد أن الإجراءات الإضافية مع البروتوكولات ستؤمن لنا مشاركات آمنة وسليمة (حتى مع السباقات خارج أوروبا). هكذا نرى المسألة".