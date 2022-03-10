تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / فيتيل يكشف عن خوذة "لا للحرب" خلال تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد التالي / لوكلير يضع فيراري في صدارة الفترة الصباحيّة لليوم الأوّل من تجارب البحرين
فورمولا 1 / تجارب البحرين في مارس أخبار عاجلة

مكلارين تُعدّل كسوة سيارتها وهاس تكشف تصميمًا جديدًا في البحرين

عدّل فريقا مكلارين وهاس كسوتَي سيارتَيهما مع بداية اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

مكلارين تُعدّل كسوة سيارتها وهاس تكشف تصميمًا جديدًا في البحرين

ظهرت صورٌ لكسوة مكلارين المُعدّلة أمسٍ الأربعاء عندما أجرى الفريق يوم تصوير ترويجي، وذلك عبر زيادة اللون الأسود في منطقة فتحة التهوية العلويّة وغطاء المحرّك لتعويض العديد من المكوّنات البرتقاليّة.

كما أنّ الكسوة المعدّلة شهدت زيادة علامة مكلارين أرتورا.

وجاءت هذه التعديلات بعد مراجعة مكلارين لما ظهرت عليه سيارتها على الحلبة خلال التجارب الأولى في برشلونة. ولم يستبعد الفريق فكرة المزيد من التعديلات، لكن من المنتظر أن تكون هذه الكسوة الجديدة الت سيبدأ بها الموسم.

كما عدّل فريق هاس من جانبه كسوة سيارته بعد إنهائه لتعاقده مع أورالكالي وسائقه نيكيتا مازيبين.

وبعد الاعتماد على نسخة بيضاء في اليوم الأخير من تجارب برشلونة، وصل فريق هاس إلى البحرين بكسوته الأخيرة لموسم 2022.

وفي حين أنّه حافظ على بعض المكوّنات من الكسوة السابقة، فإنّه عاد إلى الألوان البيضاء والحمراء والسوداء التي استخدمها خلال أعوامه الأولى في البطولة. وأصبحت علامة هاس حاضرة بكثافة على جانب السيارة، إلى جانب الجناحَين الأماميّ والخلفي لتعويض شعار أورالكالي.

ويغيب الفريق عن الحصّة الصباحيّة بسبب تأخّر وصول شحناته إلى البحرين، ومن المنتظر أن يدخل في فترة ما بعد الظهر.

المشاركات
التعليقات
فيتيل يكشف عن خوذة "لا للحرب" خلال تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد
المقال السابق

فيتيل يكشف عن خوذة "لا للحرب" خلال تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد
المقال التالي

لوكلير يضع فيراري في صدارة الفترة الصباحيّة لليوم الأوّل من تجارب البحرين

لوكلير يضع فيراري في صدارة الفترة الصباحيّة لليوم الأوّل من تجارب البحرين
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

ريد بُل: تصميم جانب سيارة مرسيدس "متطرف" لكن قانوني
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: تصميم جانب سيارة مرسيدس "متطرف" لكن قانوني

فريق ويليامز يُنهي يومه مبكّرًا بعد احتراق نظام التعليق
فورمولا 1 فورمولا 1

فريق ويليامز يُنهي يومه مبكّرًا بعد احتراق نظام التعليق

مكلارين "في سباقٍ ضدّ الزمن" لجلب مكوّنات المكابح الجديدة إلى البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين "في سباقٍ ضدّ الزمن" لجلب مكوّنات المكابح الجديدة إلى البحرين

أوكون يتفوّق على لوكلير بـ 0.09 ثانية في الفترة الصباحيّة من اليوم الثاني في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون يتفوّق على لوكلير بـ 0.09 ثانية في الفترة الصباحيّة من اليوم الثاني في البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.