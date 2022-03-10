مكلارين تُعدّل كسوة سيارتها وهاس تكشف تصميمًا جديدًا في البحرين

ظهرت صورٌ لكسوة مكلارين المُعدّلة أمسٍ الأربعاء عندما أجرى الفريق يوم تصوير ترويجي، وذلك عبر زيادة اللون الأسود في منطقة فتحة التهوية العلويّة وغطاء المحرّك لتعويض العديد من المكوّنات البرتقاليّة.

كما أنّ الكسوة المعدّلة شهدت زيادة علامة مكلارين أرتورا.

وجاءت هذه التعديلات بعد مراجعة مكلارين لما ظهرت عليه سيارتها على الحلبة خلال التجارب الأولى في برشلونة. ولم يستبعد الفريق فكرة المزيد من التعديلات، لكن من المنتظر أن تكون هذه الكسوة الجديدة الت سيبدأ بها الموسم.

كما عدّل فريق هاس من جانبه كسوة سيارته بعد إنهائه لتعاقده مع أورالكالي وسائقه نيكيتا مازيبين.

وبعد الاعتماد على نسخة بيضاء في اليوم الأخير من تجارب برشلونة، وصل فريق هاس إلى البحرين بكسوته الأخيرة لموسم 2022.

وفي حين أنّه حافظ على بعض المكوّنات من الكسوة السابقة، فإنّه عاد إلى الألوان البيضاء والحمراء والسوداء التي استخدمها خلال أعوامه الأولى في البطولة. وأصبحت علامة هاس حاضرة بكثافة على جانب السيارة، إلى جانب الجناحَين الأماميّ والخلفي لتعويض شعار أورالكالي.

ويغيب الفريق عن الحصّة الصباحيّة بسبب تأخّر وصول شحناته إلى البحرين، ومن المنتظر أن يدخل في فترة ما بعد الظهر.