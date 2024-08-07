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مكلارين تعتمد على بيريز من أجل أن تفوز ببطولة العالم هذا الموسم

اعترف زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين بأنه تفاجأ من منافسة فريقه مع ريد بُل على لقب هذا الموسم

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين وزاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين وزاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

تبتعد مكلارين بفارق 42 نقطة فقط خلف ريد بُل ضمن ترتيب بطولة الصانعين مع بقاء 10 سباقات على نهاية الموسم.

حيث ساهم تراجع أداء سيرجيو بيريز سائق ريد بُل في تقليص مكلارين للفارق مع غريمتها، في ظل التقدم الثابت الذي يحققه الفريق البريطاني مع كلا سائقيه.

وعند سؤاله إذا ما تفاجأ ببلوغ مكلارين هذه النقطة واقترابها من المنافسة بشكل كبير على بطولة العالم، قال براون: "لو قلت أنني لم أتفاجأ فسأكون مخادعًا. تمتعت ريد بُل بأفضلية ضخمة على الجميع، ومن ثم تحسنت مرسيدس بشكل ملحوظ، ولكن يبدو بأننا في طريقنا لتقليص الفارق أكثر".

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وأضاف: "هل كنت لأتخيّل التوجه إلى العطلة الصيفية ونحن على بعد فارق قد يجعل من سباق واحد كافيًا لأن نتقدم إلى صدارة البطولة؟ شخصيًا، ما كنت لأتوقع تواجدنا في هذا الموقع حتى 2025، ولم أعتقد بأننا سنصل إلى ذلك في 2024".

وتابع: "مع ذلك، ما تزال مهمتنا صعبة، وأعتقد بأن الصعوبة ستتواصل حتى السباق الأخير. الفارق بين السيارتين ليس كبيرًا وكل شيء على الأرجح سيعتمد على نتائج سيرجيو بيريز. إذا واصل تقديم الأداء الجيد، فستكون المعركة في غاية الصعوبة".

وأكمل: "ولكن إذا استمر على أدائه السابق في هذا الموسم، فستكون لدينا فرصة جيدة لأن لدينا سائقين في المقدمة يؤديان على نحوٍ جيد بشكل ثابت".

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