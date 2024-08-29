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مكلارين تعتقد بأنّ أداءها في الفورمولا 1 لا يزال "غير كافٍ" للتغلّب على ريد بُل في كلّ مكان

بالرغم من سيطرة لاندو نوريس على سباق جائزة هولندا الكبرى، لا تزال مكلارين ترى أمامها بعض الأوقات الصعبة في بقيّة هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1.

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لا تشكّ مكلارين في حاجتها للمزيد من التحديثات على سيارتها للفورمولا 1 من أجل عدم تلقي هزيمة على يد ريد بُل في مراحل من هذا الموسم.

وكان حجم أفضليّة لاندو نوريس أمام ماكس فيرستابن في سباق زاندفورت نهاية الأسبوع الماضي قد أشار إلى أنّ مكلارين من الممكن أن تتمتّع الآن بأفضليّة واضحة على حساب منافستها البارزة في ظلّ احتدام المعركة على اللقب.

لكن في حين أنّ بعض الحلبات المقبلة، مثل باكو وسنغافورة، ستُمثّل تحديًا كبيرًا بالنسبة لريد بُل على الأرجح، تعتقد مكلارين أنّه بناءً على خصائص الأداء الحاليّة لسيارتي "ام.سي.ال32" و"آر.بي20"، فإنّ هناك حلبات أخرى متطلّبة أكثر على صعيد الانسيابيّة مثل أوستن وقطر قد تتمتّع فيها ريد بُل بالأفضليّة.

وقال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين: "أعتقد بأنّنا لو ذهبنا إلى حلبات مثل زاندفورت، فحينها أعتقد بأنّ بوسعنا أن نتحلى بالثقة لتقديم أداء قوي، مع وجود منعطفات طويلة عالية الارتكازيّة".

وأضاف: "لو ذهبنا إلى حلبات ذات منعطفات عالية السرعة، مثل سيلفرستون، فحينها نعلم أنّ ريد بُل ستكون قويّة جدًا على ذلك النوع من المسارات".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّنا لو عدنا إلى النمسا فسيكونون أسرع، لأنّهم تمتّعو بأفضليّة قرابة أربعة أعشارٍ في التصفيات".

وأكمل: "لكن أعتقد بأنّه بفضل التحديثات الآن، فإنّنا سنكون أكثر تنافسيّة حتّى في الحلبات التي من المنتظر أن تكون فيها ريد بُل أسرع منّا".

ويرى ستيلا أنّ الوضع الحالي يعني حاجة مكلارين لاستغلال كلّ عطلة نهاية أسبوعٍ تتمتّع فيها بالأفضليّة، وعليها جلب المزيد من التحديثات لإغلاق الفجوة في الجوانب التي تعتقد بأنّ منافستها أفضل فيها.

وقال: "ضيّعنا فرصة في بلجيكا لرؤية من يملك السيارة الأسرع في الأجواء الجافة، وذلك بسبب التصفيات وإطارات انترميديت".

وأضاف: "لكن نعتقد بأنّ السيارة في خصائصها الحاليّة من الممكن أن لا تكون كافية على صعيد الأداء المطلوب لتكون أفضل سيارة في كلّ جولة. لهذا السبب نُخطّط لجلب المزيد من التحديثات قبل نهاية الموسم".

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