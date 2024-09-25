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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

مكلارين تعترف بمعضلة حول خطط تحديثاتها في الفورمولا 1

تملك مكلارين تحديثات بصدد التجهيز، لكنّها تعلم أنّ تغيير سيارتها قد تكون له بعض المخاطر.

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لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات

اعترفت مكلارين بأنّها تُواجه معضلة حول تقديم تحديثات على أرضيّة سيارتها "ام.سي.ال38" المسيطرة في الفورمولا 1.

كانت الحظيرة البريطانيّة في مستوى لوحدها في جائزة سنغافورة الكبرى، حيث كان لاندو نوريس وحيدًا في الأمام ليُحقّق فوزًا سهلًا أمام غريمه ماكس فيرستابن.

وجاء أداء مكلارين، الذي ساعدها على انتزاع صدارة بطولة الصانعين، على إثر حذرها من ناحية التحديثات وإبقائها على تصميم الأرضيّة الذي قدّمته في جائزة ميامي الكبرى.

وتتعارض هذه المقاربة مع ما فعلته العديد من غريماتها، بما فيها ريد بُل، وفيراري ومرسيدس وأستون مارتن، التي اختبرت تحديثات تصميم أرضيّة لكنّها عانت من مشاكل توازن تسبّبت في تعثّرها.

لكن في حين أنّ حزمة مكلارين الحاليّة تبدو تعمل بشكلٍ جيّد، خاصة على الحلبات عالية الارتكازيّة، قال أندريا ستيلا مدير الفريق أنّه ليس من المؤكّد أنّ الفريق سيلتزم بما لديه الآن.

ومع اتّجاه العديد من منافسي الحظيرة البريطانيّة لإطلاق سلسلة التحديثات المقبلة في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى، اعترفت مكلارين بأنّ هناك خطرًا في حال اتّبعت مقاربة حذرة وأبقت على حزمتها الحاليّة ما من الممكن أن يتسبّب في تراجعها.

وعندما سُئل حول هذه المعضلة التي يُواجهها الفريق الآن، قال ستيلا: "كان تلك واحدة من الأفكار التي جالت خاطري بعد السباق بكلّ صدق".

وأضاف: "لدينا بعض التحديثات التي يتمّ تجهيزها، ومن الواضح أنّك عندما تتمتّع بهذا المستوى من الأداء على الحلبة، فإنّك دائمًا ما تتّبع نظرة حذرة على صعيد التطوير".

وأكمل: "لكن في ذات الوقت نحتاج للوثوق في عمليّاتنا. نحتاج للوثوق في طريقة عملنا حتّى الآن. دائمًا ما قلت أنّنا أخذنا وقتنا للتأكّد من أنّنا قمنا بكلّ التفقّدات اللازمة قبل وضع أيّ شيء على المسار. لا أعتقد بأنّ ذلك سيُغيّر خططنا".

ويعتقد ستيلا بأنّه بالرغم من أفضليّة مكلارين فإنّ الأمر لن يتطلّب الكثير من منافساتها للتقدّم عليها في حال جلبت تحديثات تعمل بنجاح.

وقال: "لا أعتقد بأنّ بوسعك التخفيف كثيرًا في الفورمولا 1، لأنّ التخفيف سيعني لحاق الآخرين بك. ولا نعلم خطط الآخرين. نرى ريد بُل قويّة على حلبة لم يكن من المتوقّع أن تكون قويّة عليها".

وأضاف: "وأعتقد بأنّنا لم نرَ فيراري في أفضل مستوياتها، كونها بدت بذات سرعتنا في التجارب الحرّة الأولى والثانية".

وأكمل: "لذا أعتقد بأنّ هذا السباق لم يعكس الحقيقة من منظور التنافسيّة، سأقول بأنّنا نحتاج لمواصلة هذه العدائيّة على صعيد التطوير".

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