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مكلارين تعترف بأن وقفات صيانتها "ليست ضمن مستوى فرق الصدارة"

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مكلارين تعترف بأن وقفات صيانتها "ليست ضمن مستوى فرق الصدارة"
06-11-2019

اعترفت مكلارين أنها ستعمل على تحسين إجراءات وأدوات وقفات الصيانة خلال الفترة الشتوية وذلك بهدف تسريعها والابتعاد عن أية أخطاء.

تأخر لاندو نوريس بشكل كبير بسبب مشكلة خلال وقفة الصيانة في سباق جائزة المكسيك الكبرى، قبل أن يضطر للانسحاب لأنه كان متأخراً بشكل كبير، بينما أجبر زميله كارلوس ساينز الابن على التوقف في مونزا بعد الخروج من منصة الصيانة وذلك لعدم تثبيت الإطار بشكل صحيح.

وتمتلك بعض الفرق أنظمة تكشف تثبيت صامولة الإطار وتمنع السيارة من الخروج والسير في حال عدم تثبيتها. حيث اعترف أندرياس سيدل مدير الفريق أن على مكلارين اللحاق بالركب في هذا السياق.

فقال: "إنها منطقة علينا العمل عليها لأننا لسنا ضمن مستوى فرق الصدارة في هذا المجال. نعلم أن علينا التحسّن في هذه الناحية".

وأكمل: "بادئ ذي بدء، علينا تقديم أفضل ما لدينا لأفراد الطاقم لناحية المعدّات، لأننا متأخرون قليلاً في هذا الصدد. ومن ناحية ميكانيكية السلامة فبوسعنا اعتماد نظام يمنع السيارة من التحرك ببساطة في حال لم يكن الإطار مثبتاً بالشكل الصحيح".

وتابع: "ذلك أمر سنعمل عليه خلال الفترة الشتوية ويستغرق بعض الوقت، إذ ليس مجرد أمر تقرر اعتماده خلال أسبوع أو شهر، لذا فإن تلك إحدى النواحي الأساسية التي نركز عليها".

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بالمقابل، يرى سيدل أن على مكلارين بذل جهد أكبر الموسم المقبل بالرغم من أن بعض المعدات قد تصبح قياسية وموحدة بين الجميع في 2021.

فقال: "ما زال المستقبل في 2021 قيد النقاش. لكن الحقيقة أننا خسرنا الكثير من النقاط هذا الموسم بسبب مشاكل وقفة الصيانة".

وأكمل: "مهما كان علينا القيام به للموسم المقبل، سنقوم به لأنه سيكون استثماراً جيداً. لا أود خوض سباقات الموسم المقبل مع مخاطرة بخسارة النقاط لنفس السبب".

واختتم: "قررنا بعد المشاكل التي عانيناها مع وقفات الصيانة التأكد من سلامة كل شيء، لأنه وبعد المكسيك كان من المهم لنا ببساطة إكمال سباقات جيدة مع وقفات صيانة جيدة".

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