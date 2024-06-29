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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

مكلارين تعترف بأنّ أمامها "بعض العمل" على المنعطفات عالية السرعة

أوضح فريق مكلارين محطّ تركيزه التالي ضمن برنامج تطويره لسيارة 2024 من بطولة العالم للفورمولا 1.

أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

اعترفت مكلارين بأنّ أمامها "بعض العمل للقيام به" من أجل تحسين سيارتها للفورمولا 1 على المنعطفات عالية السرعة.

برزت الحظيرة البريطانيّة على رأس منافسي ريد بُل على إثر تحقيقها لخطوة كبيرة مع سيارتها "ام.سي.ال38" منذ جائزة ميامي الكبرى.

وحلّ لاندو نوريس، الذي فاز بسباق ميامي، ثانيًا في ثلاثة من أصل السباقات الأربعة الأخيرة ويشعر أنّ الفريق كان يملك إمكانيّة تحقيق انتصارات.

لكن في حين أنّ مكلارين تضغط على ريد بُل الآن، قال أندريا ستيلا مدير الفريق أنّه لا يُمكنه التقاعس والشعور بأنّ مهمّته انتهت في ظلّ منافسته على الانتصارات.

وقال ستيلا أنّ جائزة إسبانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي كشفت موقع مكلارين بالمقارنة مع منافساتها بسبب طيف السرعات المختلف للمنعطفات هناك.

وقال: "لو نظرنا إلى المقطع الثاني، فقد كنّا تنافسيين للغاية فيه طوال عطلة نهاية الأسبوع. ذلك شاهدٌ على التحسينات التي حقّقناها على المنعطفات متوسّطة ومنخفضة السرعة".

وأردف: "لكن مثلما تحدثنا في الأسابيع الماضي، والتي طغت عليها المنعطفات البطيئة، فإنّ لدينا بعض العمل للقيام به الآن في المنعطفات عالية السرعة".

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وشدّد ستيلا على أنّ السيارة ليست أسوأ على المنعطفات السريعة بسبب التحديثات الأخيرة، لكنّ السيارة لم تتقدّم بالقدر الكافي مثلما فعلت في الجوانب الأخرى.

وقال: "حقيقة أنّنا قادرون على تعديل شخصيّة السيارة، فإنّها تعمل بشكلٍ جيّد على طيف سرعات مثّل نقطة ضعفنا قبل 12 شهرًا".

وأردف: "لكن يُمكنك الكسب في جوانب مع هذا الجيل من السيارة وتخسر بعض الأداء في جوانب أخرى. وعليك مواصلة التطوير".

وأكمل: "ليس الأمر كما لو أنّنا جعلنا أداءنا على المنعطفات عالية السرعة أسوأ. بل لم نتحسّن فيها بذات القدر الذي تحسّنا فيه في جوانب أخرى، وبقدر تحسّن بعض منافسينا. ريد بُل جيّدةٌ جدًا على المنعطفات عالية السرعة بالتأكيد".

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