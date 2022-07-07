مكلارين تُشير إلى "مشكلة بارزة" في قوانين سيارات 2022

تسمح قوانين المؤثّرات الأرضيّة للسيارات باتّباع بعضها البعض على مقربة أكثر، وتفتح المجال أمام تعزيز فرص التجاوز، لكنّ بعض معارك الوسط توقّفت بسبب تشكّل قطار "دي آر اس".

وفي حال كانت السيارة في مقدّمة الركب تملك سرعة كافية في الأجزاء المناسبة من الحلبة للإبقاء على السيارات الأخرى خلفها، فقد يؤدّي ذلك إلى بقائها عالقة وتقاربها من بعضها من دون امتلاكها لأيّ فرصة للتقدّم.

وتتباحث الفرق حاليًا مشكلة قطار "دي آر اس"، حيث يعتقد أندرياس سيدل مدير الفريق بأنّه يجب التطرّق إليها.

وقال الألماني: "أعتقد بأنّنا تناولنا هذه المسألة في بعض نقاشاتنا من حين إلى آخر بالفعل. وربّما نحتاج للنظر في ذلك مجدّدًا مع الفرق الأخرى و’فيا’ والفورمولا واحد".

وأكمل: "ضمن القوانين التي لدينا هذا العام، فقد شاهدنا أنّ الوضع أفضل بكثير بالفعل مع السيارات التي تتنافس فيما بينها بشكلٍ متقارب من دون الإضرار بالإطارات فورًا".

وأردف: "لا تزال هناك مشكلة من الماضي وهي مسألة قطار ’دي آر اس’. بناءً على شكل ذلك القطار، وأيّ سيارة في مقدّمته، وفي حال كانت تلك السيارة قادرة على الإبقاء على البقيّة خلفها، فقد يؤدّي ذلك إلى بعض السيناريوهات المملّة في وسط الترتيب".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ ذلك أمرٌ نحتاج للنظر فيه، ورؤية ما يُمكننا فعله، لأنّني أعتقد بأنّنا شاهدنا ذلك بالفعل في عدّة مناسبات هذا العام".

وبالرغم من وجود مساحة للتحسّن، عبّر سائقو الفورمولا واحد عن سعادتهم بقدرتهم على التسابق في جائزة بريطانيا الكبرى بذلك الشكل المحتدم.

وقال لويس هاميلتون: "ذكّرني ذلك بأيّام الكارتينغ. أشعر بأنّ تلك كانت الفورمولا واحد في أوج عطائها. حقيقة قدرتنا على اتّباع بعضنا البعض وتبادل المراكز بذلك الشكل لفّة تلو الأخرى دليلٌ على نجاح الوجهة الحاليّة على ما أعتقد".

أمّا الفائز بالسباق كارلوس ساينز الإبن، فقد قال: "أعتقد بأنّ هذه خطوة كبيرة إلى الأمام من قبل الفورمولا واحد، وكان هذا اليوم دليلًا على ذلك. أشعر بأنّ هذه السيارة حسّنت التسابق كثيرًا في المنعطفات عالية السرعة، وسيلفرستون مثالٌ رائعٌ على مدى تحسّن اتّباع السيارات الأخرى".

وأردف: "لا تُواجه تلك الانزلاقات المفاجئة في المنعطفات عالية السرعة مثلما كان عليه الحال العام الماضي. كما أنّني متفاجئٌ من تأثير عامل السحب".

وأكمل: "أعلم أنّ عامل السحب أقلّ من العام الماضي، لكن حالما تجاوزني ماكس فيرشتابن أو شارل لوكلير، فقد كان بوسعي البقاء على مقربة منهما، معتقدًا بأنّني كنت أبطأ، لكنّك تكون خلف الآخر فجأة وتكسب أربعة أعشارٍ إلى نصف ثانية من عامل السحب وحده، وهو ما يُساعد على البقاء على مقربة من كلّ السيارات الأخرى".

ويعتقد روس برون مدير قسم رياضة السيارات في الفورمولا واحد أنّ نجاح قوانين هذا العام نتاج تخطيط دقيق للقوانين التي صُمّمت للسماح بتسابق متقاربٍ أكثر.

وكتب البريطاني في عموده في الموقع الرسمي للبطولة: "ما نراه هو ثقافة جديدةٌ فيما يتعلّق بتشكيل القوانين. عندما تتغيّر القوانين أو تتطوّر، فإنّ العوامل التي تُؤخذ بالحسبان ليست الأزمنة أو الكلفة، بل القدرة على التسابق".