مكلارين تطلق نموذج "ليغو" من 1432 قطعة لسيارة 2021 في الفورمولا واحد

صرحت مكلارين بأن النموذج يمتلك ألواناً تماثل السيارة وبعض التصميم من كسوة سيارة 2022، وتم تصميمها من قبل "خبراء في تصاميم ’ليغو’ بدعم من قبل فريق الفورمولا واحد".

يتضمن النموذج بطوله البالغ 65 سنتيمتراً نموذجاً للمحرك ذي الست أسطوانات مع مكابس متحركة ونظام توجيه يعمل من القمرة، وأنظمة تعليق كذلك.

حيث قال جايمس كي المدير التقني لدى مكلارين: "يملؤنا الحماس للكشف عن هذا النموذج المتميز لسيارتنا، إنه مشروع حماسيّ مثير للغاية للاحتفال بكسوة 2021 إضافة إلى منح المتابعين لمحة عن تصميم سيارة 2022".

وأكمل: "هذا العمل تم بالتعاون مع فريق ’ليغو’، الذين يمتلكون روح الشجاعة والإقدام للعمل على مشروع كهذا. المنتج النهائي يبدو رائعاً حقاً، لا نكاد نطيق صبراً لإتاحته للمتابعين".

يشار إلى أن هذا النموذج سيتوافر عالمياً بدءاً من أول شهر مارس/آذار، وهي أول سيارة "ليغو" فورمولا واحد مرخصة رسمياً.

وحصل تعاون بين عملاق الألعاب الدنماركي وفرق فعلية في رياضة السيارات من قبل، لتصنيع نموذج سيارة بورشه 911 آر.أس.آر جي تي إي من 1580 قطعة، نموذج إيه.أف كورسي فيراري 488 جي تي إي من 1682 قطعة، مكلارين سينا جي تي، دوكاتي بانيغال في4 آر موتوربايك وبورشه 99أكس فورمولا إي.