مكلارين تُطلق سيارتها "ام.سي.ال36" لموسم 2022

ضمن حدث مباشر يوم الجمعة في معقل الفريق في ووكينغ بمشاركة السائقَين لاندو نوريس ودانيال ريكاردو، أصبح الفريق البريطاني رابع من يكشف عن سيارته الجديدة، وذلك على إثر كلٍ من هاس، وأستون مارتن وريد بُل.

ومن بين التصاميم الثلاثة التي ظهرت حتّى الآن في 2022، برزت سيارة "ام.سي.ال36" بمقاربة ثالثة للقوانين الجديدة في ما يتعلّق بالهيكل الخارجي الخلفي، حيث كانت السيارة مشابهة لمقاربة أستون مارتن عبر تمديد الهيكل الخارجي حتّى الخلف، وذلك على عكس هيكل هاس الضيّق الذي يترك مساحة أكبر من الأرضيّة مكشوفة.

لكن على عكس أستون مارتن فإنّ هيكل مكلارين الخارجي لا يبدو ضيّقًا جدًا حول محرّك مرسيدس.

أمّا على صعيد المظهر فقد حافظت مكلارين على اللون البرتقالي الأساسي، لكنّ الأزرق الثانوي أخفّ لكسوة 2022.

وتبدو ألوان السيارة أقرب أكثر للكسوة الواحدة المستوحاة من راعي الفريق "غولف" التي استخدمها الفريق في جائزة موناكو الكبرى 2021.

كما كشفت مكلارين في ذات الحدث عن السيارتَين اللتين ستُشارك بهما في بطولة الإندي كار مع باتو أوارد وفيليكس روزنكفيست، إلى جانب كسوة السيارة التي سيُنافس بها الفريق للمرّة الأولى في سلسلة إكستريم إي، وجميعها مشابهة لسيارة "ام.سي.ال36".

وبحديثه عند الكشف عن السيارة، قال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين: "أنا مسرورٌ برؤيتنا نطلق جميع برامجنا الثلاثة في مكلارين ريسينغ بين الفورمولا واحد، والإندي كار، وإكستريم إي".

وأضاف: "هذه سابقة لنا كفريق، وكذلك في عالم رياضة السيارات الموسّع، لذا من الرائع رؤية حماس المشجّعين لتجهّزهم للانضمام إلينا في هذا الجزء من المقبل من رحلتنا".

وأكمل: "يُواصل فريقنا في الفورمولا واحد تحقيق تقدّم رائع عامًا تلو الآخر بقيادة أندرياس سيدل، وتُمثّل هذه الحقبة الجديدة من القوانين فرصة حقيقيّة للفريق".

وأردف: "أنا متحمّسٌ لرؤية لاندو ودانيال يجلسان خلف مقود سيارة ام.سي.ال36 ودفعها للمنافسة هذا العام".

وواصل شرحه بالقول: "حقّق لاندو تقدّمًا رائعًا في 2021 مُحقّقًا أربع منصّات تتويج، وذكّر فوز دانيال المدهش في مونزا الفريق بشعور الفوز مجدّدًا".

ثمّ تابع: "بدخولنا إلى موسم 2022، فإنّنا نتطلّع قدمًا للبناء على ذلك التقدّم وتقليص الفارق أكثر مع الفرق في المقدّمة".

من جانبه قال جايمس كي المدير التقنيّ للفريق أنّ بوسع "الحظيرة البريطانيّة الشعور بالفخر لتقديمها سيارة حقيقيّة".

وأضاف: "إنّها السيارة التي سنأخذها إلى برشلونة. أجل، أخفينا بعض الأجزاء لأسباب واضحة، هناك بعض الجوانب الحساسة، لكنّها ستظهر جميعها عندما نُشغّل السيارة".