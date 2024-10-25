مكلارين تطلب حق المراجعة بشأن عقوبة نوريس في أوستن

تقدمت مكلارين بطلب لمراجعة قرار عقوبة لاندو نوريس في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، وهي الخطوة الأولى في محاولة لإلغاء العقوبة.

تعرض نوريس لعقوبة خمس ثوانٍ لتجاوزه ماكس فيرستابن سائق ريد بُل من خارج المسار أثناء معركتهما في المراحل الأخيرة من سباق أوستن.

وستُعقد جلسة حق المراجعة في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بالتوقيت المحلي في المكسيك اليوم الجمعة، قُبيل انطلاق مجريات جائزة المكسيك الكبرى، حيث يتعين على مكلارين أن تبرهن للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن هناك أدلة جديدة ومهمة وذات صلة لم تكن متاحة وقت اتخاذ القرار.

هذا وتعتبر مثل تلك الحقوق منصوص عليها في اللوائح الرياضية، حيث تنص المادة 14.1.1 على أنه إذا "تم اكتشاف عنصر جديد ومهم ذو صلة لم يكن متاحًا للأطراف التي تطلب المراجعة وقت اتخاذ القرار المعني، فإن المراقبين الذين أصدروا القرار أو أولئك الذين تعينهم فيا قد يقررون إعادة فحص قرارهم".

ويمكن لأي من الأطراف المعنية بقرار المراقبين - بالإضافة إلى فيا - طلب جلسة حق المراجعة، وهذا ما قامت به مكلارين في هذه الحالة.

وسيجتمع مراقبو أوستن عبر مؤتمر بتقنية الفيديو لجلسة حق المراجعة، والتي ستُعقد على مرحلتين - مع العلم أن المرحلة الثانية ستجري فقط إذا قرروا وجود أسباب لإعادة تقييم قرار العقوبة.

هذه المراجعة تشبه محاولة مرسيدس في السابق لإقناع فيا بإعادة النظر فيما إذا كان فيرستابن قد خالف القوانين في سباق البرازيل موسم 2021 أثناء منافسته مع لويس هاميلتون.

وفي ذاك الحدث، جادلت مرسيدس بأن الكاميرا الموجودة على سيارة فيرستابن كانت تبث للخلف خلال الحدث المباشر، بينما كانت اللقطات الأمامية متاحة فقط بعد انتهاء السباق وتنزيلها في خط الحظائر المغلق، مما قدم رؤية جديدة ومهمة للواقعة لم تكن متاحة عندما كان المراقبون يتخذون قرارهم الأصلي (في تلك الحالة، بعدم التحقيق في قيادة فيرستابن).

وقد حدث ذات الأمر في أوستن، حيث كانت اللقطات الحية من سيارة فيرستابن تبث للخلف فقط.

لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي الأدلة الجديدة التي تعتزم مكلارين تقديمها في جلسة حق المراجعة يوم الجمعة.

يُذكر أنه قد تم رفض طلب مرسيدس في 2021 لأن المراقبين قرروا أنه على الرغم من أن اللقطات الجديدة كانت دليلاً لم يكن متاحًا وقت الواقعة، إلا أنها لم تكن ذات أهمية كافية لجعلهم يفكرون في مواصلة المراجعة وفحص ما إذا كان القرار الجديد لمعاقبة فيرستابن ضروريًا.

وفي حال قرر المراقبون إلغاء عقوبة نوريس في القسم الثاني من جلسة حق المراجعة، فإن ذلك سيؤدي إلى تبادل ترتيب النتائج، حيث سيستعيد نوريس المركز الثالث الذي احتله عندما تجاوز فيرستابن من الخارج أثناء تواجدهما في منطقة الخروج الآمن في المنعطف الـ 12 في أوستن، واستمر في الحفاظ على مركزه حتى النهاية - وهي حركة مثيرة للجدل قرر المراقبون أنها كانت تستحق العقوبة، على عكس دفاع فيرستابن.

جديرٌ بالذكر أن أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين كان قد صرّح عقب سباق أوستن قائلاً: "لا أعتقد أن هناك أدلة جديدة ومهمة"، عندما سُئل عما إذا كان فريقه سيسعى لفتح عملية حق المراجعة.

كما أضاف: "لأن الأدلة الوحيدة التي استخدمناها حتى الآن لتقييم تفسيرنا، الذي يختلف مع المراقبين، كانت متاحة بالفعل. لذلك، إذا فتحنا حق المراجعة، لا أعتقد أنه سيكون ناجحًا أبدًا لأنه لا حاجة لأدلة جديدة، إنها مجرد مسألة تفسير لما حدث".