مكلارين تُطالب "فيا" بـ "الشفافيّة" حول تغيير أرضيّة فيراري في تجارب الإطارات

تواصلت العديد من الفرق مع "فيا" ضمن جائزة ميامي الكبرى للاستفسار حول إن كانت فيراري قد امتثلت لقوانين اختبارات الإطارات.

ولا يُسمح للفرق بتغييرات المكوّنات، ولا استخدام أيّ شيء لم يسبق لها التسابق به أو استخدامه في التجارب التحضيريّة للموسم خلال تجارب الإطارات.

لكنّ شارل لوكلير شُوهد بأرضيّة في الفترة الصباحيّة، قبل أن يستخدم كارلوس ساينز الإبن أرضيّة مختلفة في فترة ما بعد الظهر وبدت جديدة للبعض.

وعلى إثر أسئلة الفرق، أجرت "فيا" تحقيقًا في المسألة وعبّرت عن رضاها عن امتثال فيراري للقوانين.

ويُتفهّم أنّ قرارها كان مبنيًا على أنّ تغيير الأرضيّة فُرض على الفريق نتيجة تضرّر الأرضيّة التي استخدمها لوكلير في الفترة الصباحيّة.

كما أنّ النسخة التي استخدمها ساينز سبق استخدامها في هذا العام، إمّا في التجارب الشتويّة أو خلال حصّة تجارب حرّة.

لكنّ قرار "فيا" لم يلقَ رضاً تامًا من قبل بعض الفرق التي أوضحت أنّ القوانين تتطلّب استخدام المكوّنات إمّا في السباقات أو في التجارب الشتويّة.

ويعتقد زاك براون مدير فريق مكلارين أنّ "فيا" تحتاج لمنح الفرق شرحًا مفصّلًا أكثر للمسألة وإثبات أنّ الأرضيّة سبق استخدامها.

وقال الأمريكي: "أعتقد بأنّ ما هو مهم هو أن نتحلّى بثقة كاملة في فيا لمراقبة الرياضة، سواءً كانت تجارب أو عطلة نهاية أسبوع سباق. لكنّنا نحتاج كذلك لشفافيّة كاملة".

وأضاف: "أشار البعض، أو سمعت، أنّها قد تكون أرضيّة قديمة. ربّما يكون الوضع كذلك. لكنّني أعتقد بأنّ ما هو مهمٌ أنّه في حال كان الأمر كذلك، فيجب إثبات ذلك للفرق، ومنحهم الثقة في أنّ المراقبة تتمّ بالشكل المناسب وبشفافيّة كاملة".

وأردف: "واجهنا في السابق خرقًا لقوانين المحرّك، منذ زمنٍ ليس بالبعيد، وكانت هناك غرامة ضخمة. لا نعلم الكثير، كما لا نعلم ما تمّ بالضبط".

وأكمل: "أعتقد بأنّ الشفافيّة الكاملة ستُساعد الرياضة في هذا العصر على فهم ما حدث، وما تمّ فعله في ذلك الشأن".

أمّا توتو وولف مدير فريق مرسيدس فقد قال بأنّ ظروف اختبار فيراري ستضمن على الأقلّ النظر في الموضوع عن كثبٍ في المستقبل.

وقال: "تحتاج فيا لأن تكون مسيطرة على هذه الأمور. لا يُمكن لأيّ فريقٍ استخدام مكوّنات في بيئة ليست مخصّصة لذلك. وأفترض بأنّه لو لم تكن فيا مسيطرة على ذلك بنسبة 100 بالمئة، فأنا متأكّدٌ من أنّها ستفعل ذلك الآن".

في المقابل قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "أكّدت فيا أنّ فيراري استخدمت تلك الأرضيّة خلال التجارب الشتويّة، لذا فإنّها أرضيّة ممتثلة للقوانين".

وأكمل: "يعود الأمر لـ فيا لمراقبة الوضع، لأنّنا بالتأكيد نريد تفادي هكذا أمورٍ في ظلّ حداثة هذه السيارات التي لا تزال في مراحل تطويرها الأولى".

وكانت فيراري قد أصرّت على أنّها امتثلت بالكامل للقوانين على صعيد الأرضيّتين اللتين استخدمتهما في تجارب إيمولا.