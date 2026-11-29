فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

مكلارين تطالب بيريللي بتقديم "إرشادات واضحة" مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترات استخدام الإطارات في قطر

يجب ألا تتجاوز فترة استخدام الإطارات الواحدة 27 لفة خلال سباق جائزة قطر الكبرى يوم الأحد.

إيد هاردي رونالد فوردينغ

منشور: 29-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

طالب أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، بتقديم "إرشادات واضحة" من بيريللي، مزوّد إطارات الفورمولا 1، بعدما أكدت الشركة أنها لن تخفض الحد الأقصى لفترات استخدام الإطارات خلال جائزة قطر الكبرى.

ويُفرض على السائقين ألا تتجاوز فترة استخدام الإطارات الواحدة 27 لفة خلال سباق الأحد على حلبة لوسيل الدولية، وهو ما يزيد بلفتين عن الحد الذي فُرض خلال سباق عام 2025، الذي امتد لـ57 لفة.

ويأتي ذلك بسبب أهمية تآكل الإطارات بشكل خاص على هذه الحلبة التي تفرض مستويات عالية من الطاقة على الإطارات. وخلال التجارب الحرة يوم الجمعة، رصدت بيريللي حتى حالات شهدت "تآكلًا بنسبة 100% خلال المحاكاة باستخدام كمية وقود مرتفعة بعد 15 لفة".

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وكانت هناك مناقشات بشأن خفض الحد الأقصى، لكن مع ارتفاع مستويات تآكل الإطارات إلى أكثر مما كان متوقعًا أيضًا، ترى بيريللي أن ذلك ينبغي أن يدفع الفرق إلى التوقف مبكرًا في ممر الصيانة، إلا أن ستيلا لا يبدو مقتنعًا تمامًا بهذا التوجه.

وقال الإيطالي عقب التصفيات يوم السبت: "الجانب المثير للاهتمام في قطر هو أنه، بينما توجد في حلبات أخرى آلية تلقائية تجعل السائق يفقد المطاط وبالتالي زمن اللفة، فإن الوضع هنا مختلف، إذ تفقد الإطارات المطاط، لكن زمن اللفة يظل جيدًا".

وأضاف: "وهذا يشجع الفرق على البقاء على الحلبة لأسباب استراتيجية، لكنه يعني في الوقت نفسه تشغيل الإطارات في ظروف لا تتوافق تمامًا مع نطاق عملها المثالي، مع عدم بقاء الكثير من المطاط عليها فعليًا".

ويعود أحد الأسباب الرئيسية لذلك إلى أن حلبة لوسيل تتمتع بسطح أكثر نعومة مقارنة بنحو 5 حلبات أخرى تتطلب مستويات ارتكازية مرتفعة، وهي موناكو والمجر وهولندا وماليزيا وسنغافورة، والتي لا تفرض حدودًا على فترات استخدام الإطارات.

أندريا ستيلا، مكلارين

الصورة من قبل: Ryan Pierse / Getty Images

وكشف ستيلا أن مكلارين تجري لذلك نقاشات مع بيريللي بشأن كيفية التعامل مع استراتيجية السباق، مشيرًا إلى أن "أي فريق لم يصل خلال التجارب إلى فترات استخدام طويلة كما يوحي الحد المفروض".

وأضاف: "للتوضيح، نحن لا نضغط على بيريللي. ليست لدينا المعلومات، ولا الكفاءة التقنية اللازمة".

وتابع: "نحن نحترم أن الإطارات منتجها، وأنها تُدار بالتعاون مع فيا. كل ما نطلبه من بيريللي هو تقديم إرشادات واضحة عندما يتعلق الأمر بتشغيل الإطارات التي ستشهد مستويات مرتفعة جدًا من التآكل في مناطق معينة، لكن زمن اللفة قد يظل جيدًا بما يكفي لتقرر الفرق، من الناحية الاستراتيجية، البقاء على الحلبة".

وأردف: "عندما تعمل على سيارة فورمولا 1 وتحدد حدودًا ومواصفات لنطاق تشغيل السيارة، فإنك عادة تضيف قياسات مثل درجات الحرارة والضغوط، وتكون لديك بيانات قياس يمكنك استخدامها، ومعلومات كمية تساعدك على اتخاذ القرارات. لكن عندما يتعلق الأمر بتشغيل الإطارات، لا تتوفر لديك رفاهية امتلاك النوع نفسه من المعلومات التفصيلية التي تتيح لك القول: نرى هذه البيانات، ولذلك نتخذ هذا القرار".

وأكمل: "وبما أننا لسنا الخبراء في هذا المجال، فإننا نطلب من بيريللي فقط تقديم إرشادات واضحة لجميع الفرق، بحيث تمتلك الفرق معايير يمكنها الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات استراتيجية، على سبيل المثال".

ويمثل الوضع مصدر قلق لستيلا، لأن الظروف الحالية تصب في مصلحة مرسيدس، التي تصدرت جميع الحصص حتى الآن، محققة ثنائية المركزين الأول والثاني، بينما تفوق جورج راسل، صاحب البول بوزيشن، بفارق 0.480 ثانية على لاندو نوريس سائق مكلارين، الذي سينطلق ثالثًا.

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

ويعود ذلك إلى تفوق سيارة "دبليو17" في الظروف التي تتطلب أداءً عاليًا في المنعطفات السريعة، فضلًا عن نعومة سطح الحلبة، التي لا تفرض عوامل إضافية قد تعيق مرسيدس عن الوصول إلى إعدادات مثالية للسيارة.

وهو أمر واجهت مرسيدس صعوبة في تحقيقه منذ إدخال تحديثاتها في ماليزيا، إذ لم تفز سوى بسباق واحد من أصل 6 سباقات كبرى، رغم حسمها لقب بطولة الصانعين التاسع خلال تلك الفترة.

وقال ستيلا: "رغم أننا شهدنا تفاوتًا في مستوى التنافسية من حلبة إلى أخرى، ومن تصميم إلى آخر، ومن متطلبات مختلفة للحلبات التي زرناها مؤخرًا، فإنني أعتقد أن هذه الحلبة تمنح أفضلية واضحة جدًا للسيارة التي تمتلك أكبر قدر من الارتكازية في المنعطفات متوسطة السرعة والعالية".

وأضاف: "أعتقد أن مرسيدس هي السيارة التي توفر أكبر قدر من الارتكازية، ويبدو أنها قادرة على التعامل مع بعض القيود التي تحدثت عنها بشأن نطاق التشغيل، وربما يعود ذلك إلى أن سطح الحلبة هنا ناعم للغاية، ما يسمح لها باستخدام إعدادات قاسية جدًا لنظام التعليق، على سبيل المثال، وهو ما يقلل من نطاق ارتفاع السيارة عن الأرض".

واختتم: "لذلك أعتقد أنها حلبة تعتمد بدرجة كبيرة جدًا على الارتكازية، لكنها أيضًا حلبة توفر بعض الأدوات التي تتيح لك تجاوز القيود التي قد تواجه سيارة لا تعمل ضمن نطاقها المثالي، إذا جاز التعبير".

ويرى دارييو مارافوشي، رئيس قسم رياضة المحركات في بيريللي، أن استراتيجية استخدام إطارات ميديوم ثم سوفت هي المثالية للسباق، لكنه أشار إلى أنه في حال حدوث "تدخل مبكر" لسيارة الأمان، فقد تصبح تركيبة هارد خيارًا مطروحًا.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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