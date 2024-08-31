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تقرير التجارب التأهيليّة
فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

مكلارين تضرب بقوة في تصفيات مونزا مع ثنائية نوريس وبياستري وفيرستابن سابعاً

تقدم لاندو نوريس ثنائية فريقه مكلارين أمام أوسكار بياستري، في تصفيات جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، أمام جورج راسل سائق مرسيدس، بينما تأهل ماكس فيرستابن سابعاً.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

مجدداً، كشّرت مكلارين عن أنيابها لتضرب بقوة في مونزا، حيث بدت السيارة الأسرع على الإطلاق بين معطفات الحلبة الإيطالية الشهيرة.

ورغم الفوارق الضئيلة بين بقية المنافسين، لكن السيارة البرتقالية كانت الأسرع بين الجميع. أما ماكس فيرستابن فلم يفلح سوى بالتأهل سابعاً على متن ريد بُل بعد أن اشتكى لفريقه من غياب التماسك.

مجريات الحصة

القسم الأول

كانت فيراري أول من سجل أزمنة سريعة حيث اقتنص شارل لوكلير المركز الأول المؤقت، لكن لاندو نوريس سائق مكلارين سرعان ما أزاحه عن الصدارة المؤقتة.

في الطلعات الثانية، بدا كارلوس ساينز سريعاً على متن فيراري، حيث قفز للمركز الثالث خلف زميله، بينما وضع ماكس فيرستابن سيارته ريد بُل بالمركز الرابع فاصلاً بين سيارات فيراري أمامه ومرسيدس خلفه.

وكان أوسكار بياستري سائق مكلارين بعيداً نسبياً عن زميله المتصدر المؤقت، بالمركز السابع، أما سيرجيو بيريز فلم يفلح إلا بتحقيق المركز التاسع خلف سيارة ألبون التي يقودها أليكسندر ألبون.

في الدقيقة الأخيرة، تقدم بياستري للمركز الثالث ليفصل سيارتي فيراري، وكذلك راسل الذي تقدم خلف ساينز للمركز الخامس.

وانتهى القسم الأول، بخروج يوكي تسونودا (آربي)، لانس سترول (أستون مارتن)، فرانكو كولابينتو (ويليامز- الذي ارتكب خطأ في لفته السريعة الأخيرة)، وسيارتي ساوبر: فالتيري بوتاس وجو غوانيو.

القسم الثاني: لفة هاميلتون السريعة وعودة فيرستابن

مجدداً، بدأت فيراري القسم (لكن مع إطارات سوفت مستعملة) وتصدرت الأزمنة المبدئية مع لوكلير وساينز توالياً، إلا أن فيرستابن أزاحهما عن المركز الأول لكن لفترة قصيرة فقط.

حيث أكمل سائقا مكلارين لفتين سريعتين للغاية ليتصدر نوريس المركز الأول المؤقت مع دقيقة و19.727 ثانية أمام زميله بياستري بفارق 0.081 ثانية.

لكن ومع مرور سيارتي مرسيدس من خط النهاية، وضع هاميلتون نفسه بالمركز الأول المؤقت أمام نوريس بفارق 0.086 ثانية مع دقيقة و19.641 ثانية، بينما احتل زميله جورج راسل المركز الخامس خلف فيرستابن وأمام سيارتي فيراري.

ومع عودة سائقي فيراري على إطارات جديدة، تقدم ساينز للمركز الثالث فاصلاً سيارتي مكلارين، بينما بقي لوكلير سابعاً الذي سُمع وهو يشتكي لفريقه من صعوبة الانعطاف بالسيارة.

مع الدخول في آخر دقيقتين، سجل فيرستابن زمناً ممتازاً وضعه بالمركز الثاني خلف هاميلتون بفارق 0.021 ثانية.

ورغم محاولات فرناندو ألونسو المستميتة، لكنه لم يفلح بالتأهل للقسم الثالث، ليتأهل بالمركز 11 بفارق 0.010 ثانية فقط عن نيكو هلكنبرغ أمامه.

الخارجون من القسم الثاني: ألونسو، ريكاردو (بفارق 0.068 ثانية عن هلكنبرغ)، كيفن ماغنوسن (هاس) وسيارتي ألبين: بيير غاسلي وإستيبان أوكون.

القسم الثالث: معركة مكلارين وفيراري وتأخر فيرستابن

بدأت مكلارين القسم الثالث بقوة كبيرة حيث سجل بياستري الزمن الأسرع قبل أن يتفوق عليه زميله نوريس مع دقيقة 19.401 ثانية وبفارق 0.035 ثانية فقط.

بينما وضع راسل وهاميلتون فريق مرسيدس بالمركزين الثالث والرابع أمام سيارتي فيراري: ساينز ولوكلير.

واكتفى سائقا ريد بُل بالمركزين السابع والثامن مع بيريز وفيرستابن الذي سُمع وهو يشتكي بشدّة من غياب التماسك في سيارته.

وفي الطلعات الثانية والأخيرة، ضغط الجميع بكل قوة لاستخلاص كامل ما يمكن استخلاصه. ورغم جهود فيرستابن الشديدة لكنه لم يفلح سوى بتحقيق المركز السابع.

حسّن نوريس من زمنه بلفة صاروخية إلى دقيقة و19.327 ثانية ليعزز من مركزه الأول أمام زميله بياستري. جهود لوكلير وساينز لم تثمر سوى عن المركزين الثالث والرابع بفارق 0.006 ثانية بينهما.

قبل أن يتقدم عليهما راسل نحو المركز الثالث وبفارق 0.004 ثانية فقط عن بياستري.

أما هاميلتون فتأهل سادساً أمام فيرستابن وبيريز وخلف ساينز بفارق 0.046 ثانية، بينما أكمل ألبون وهلكنبرغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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التصفيات

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 6

1:19.327

   262.896
2 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 6

+0.109

1:19.436

 0.109 262.535
3 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 6

+0.113

1:19.440

 0.004 262.522
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 6

+0.134

1:19.461

 0.021 262.453
5 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 6

+0.140

1:19.467

 0.006 262.433
6 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 6

+0.186

1:19.513

 0.046 262.281
7 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 6

+0.695

1:20.022

 0.509 260.613
8 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 5

+0.735

1:20.062

 0.040 260.483
9 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 6

+0.972

1:20.299

 0.237 259.714
10 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 6

+1.012

1:20.339

 0.040 259.585
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