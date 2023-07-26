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مكلارين تصرّ على أن استراتيجيتها في المجر "لم تكن متحيّزة" لصالح نوريس

شدّدت مكلارين على أن استراتيجيتها التي ساعدت لاندو نوريس على تجاوز زميله أوسكار بياستري عبر دخول منصة الصيانة قبله في سباق المجر، "لم تكن متحيزة" لصالح البريطاني.

لاندو نوريس، مكلارين

كان بياستري في المركز الثاني خلف متصدر السباق ماكس فيرستابن خلال القسم الأول حين قرر الفريق إدخال زميله نوريس قبله إلى منصة الصيانة من المركز الثالث.

وبسبب الوتيرة الإضافية التي حصل عليها نوريس مع الإطارات الأجدد، استطاع تجاوز زميله إلى المركز الثاني، حيث دخل الأسترالي اليافع إلى منصة الصيانة ليخرج خلف نوريس.

وبينما بدا ذلك القرار غير اعتيادي بعض الشيء، لأن الفريق عادة ما تفضّل السائق الذي يمتلك المركز الأفضل - مقارنة بزميله - لكن أندريا ستيلا مدير الفريق، شرح السبب وراء ذلك.

حيث أوضح بأن الفريق اختار إدخال نوريس أولاً بسبب خطر إمكانية دخول لويس هاميلتون (سائق مرسيدس خلفه) إلى المنصة مبكراً، بالتالي كان من الأفضل للفريق إدخال نوريس أولاً.

ولم تكن مكلارين تتوقع كذلك أن تكون وتيرة نوريس على الإطارات الأجدد كافية لتجاوز بياستري الذي امتلك وتيرة جيدة.

"عليك دوماً اتباع الترتيب الذي يبدو منطقياً، لأنك تقوم بتغطية السيارة التي تواجه المخاطر، ومن ثم تقوم بتغطية السيارة الأخرى" قال ستيلا.

وأكمل: "لفات لاندو كانت سريعة جداً، جداً ما كان يعني أن أوسكار خسر مركزه. بصراحة، مقاربتنا لمثل هذه الظروف تتعلق دوماً بوضع مصلحة الفريق أولاً. نفكر كفريق ومن ثم نتخذ القرارات".

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من جهة أخرى، ضرب ستيلا مثالاً على استراتيجية فيراري حين وضع الفريق شارل لوكلير على إطارات هارد الأبطأ خلال سباق المجر العام الماضي، لأنه شعر بتهديد فيرستابن، في إشارة إلى أن الفريق دوماً يفكر بجميع الاحتمالات.

فقال: "أعتقد أنك وحين تنافس فريقاً آخر، فإنك بحاجة لتوخي الحذر كي لا تُشعل منافسة داخلية قد تكون مكلفة على الفريق".

وأكمل: "أعتقد أنني ذكرت بالفعل ما رأيناه في سباق العام الماضي، ربما مع فيراري. وقد كان قراراً مكلفاً".

يشار إلى أن قرار الاستراتيجية باستدعاء نوريس أولاً، أثبت صحته، لأن وتيرة بياستري تراجعت خلال النصف الثاني للسباق، حيث خسر مركزه لصالح لويس هاميلتون لينهي خامساً.

حيث كشف ستيلا بأن الأسترالي اليافع تأثر بتضرر أرضية السيارة الأمر الذي كلفه انخفاض الارتكازية في القسم الخلفي للسيارة.

وتتوقع مكلارين أن خروج بياستري على الحفف الجانبية قد أضرّ بأرضية السيارة.

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هاميلتون: التراجع في سباق المجر يعكس "حقيقة" أداء مرسيدس

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