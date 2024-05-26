جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

مكلارين تصر أن بمقدورها الفوز في موناكو من دون البول بوزيشن الحاسم هناك

أصرّت مكلارين على أن طبيعة حلبة موناكو الضيقة وصعوبة التجاوز عليها لا تعني أن آمال الفوز غير موجودة لأنها لم تحرز البول بوزيشن.

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

في ظل الصعوبة البالغة للتجاوز حول حلبة مونتي كارلو، فإن الأفضلية تأتي من المركز على المسار، ما يعني أن شارل لوكلير صاحب البول بوزيشن هو المرشح الأبرز للفوز إذا ما تمكن من تقديم انطلاقة جيدة في مواجهة سائق مكلارين المنطلق ثانيًا أوسكار بياستري والحفاظ على الصدارة بالخروج من المنعطف الأول.

كما أن السهولة النسبية التي يحافظ بها السائقون على مراكزهم تعني أنهم يستطيعون بأريحية إدارة وتيرتهم وتمديد طلعاتهم – لذلك تكون هنالك مخاطر أقل من أن يتسبب تآكل الإطارات في التراجع بالترتيب.

وبخلاف ذلك، فإن الأندركت لا يعد تكتيكًا قويًا في موناكو، إذ أن الحلبة غير المتطلبة للطاقة تعني أن إطارات هارد – التي سسينتقل إليها معظم السائقين – تتطلب وقتًا لتصل إلى الحرارة المناسبة.

لكن رغم ذلك، اعترف أندريا ستيلا مدير مكلارين بأن هنالك بعض العوامل التي قد تمنح فريقه الفرصة للفوز حتى إذا ما بقي لوكلير في الصدارة بعد المنعطف الأول.

حيث قال: "نفكّر دومًا في الأمر من ناحية تدفق السائقين حول الحلبة وصعوبة التجاوز، لكن هنالك في الواقع سيارات الأمان، كما يمكن رفع العلم الأحمر".

وأضاف: "الإطارات كذلك تبدو حساسة للغاية. حيث تعرض السائقون للتحبب على الإطارات العام الماضي، وليس بالضرورة أن يسهّل ذلك من التجاوز على المسار، لكنك تحتاج إلى الوتيرة في مرحلة ما لأن الفارق للتوقف ربما يتوسع".

وتابع: "بالتأكيد وجود سيارتين قريبتين من الصدارة سيمنحنا بعض الاحتمالات، لكنك تكون حذرًا من ذلك على حلبة كهذه كي لا تعلق في الزحام".

واختتم: "صحيح أنه لا توجد احتمالات بقدر المعتاد، لكن السباق ما يزال من الممكن أن يكون مليئًا بالأحداث. لذلك سنتعامل معه على أن هنالك احتمالية للعديد من السيناريوهات وعلينا أن نكون جاهزين لها".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق مرسيدس تتخلى عن خدعة قانونية في الجناح الأمامي وسط سعيها لمزيد من التحديثات

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
لاندو نوريس
More from
لاندو نوريس
لوكلير يبسط هيمنته على التجارب الحرة الثالثة في موناكو 

لوكلير يبسط هيمنته على التجارب الحرة الثالثة في موناكو 

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
لوكلير يبسط هيمنته على التجارب الحرة الثالثة في موناكو 
لوكلير يتقدم على هاميلتون وألونسو خلال التجارب الحرة الثانية في موناكو

لوكلير يتقدم على هاميلتون وألونسو خلال التجارب الحرة الثانية في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
لوكلير يتقدم على هاميلتون وألونسو خلال التجارب الحرة الثانية في موناكو
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مكلارين
More from
مكلارين
مكلارين: مشاكل الملصقات الدعائية في موناكو "غير مقبولة"

مكلارين: مشاكل الملصقات الدعائية في موناكو "غير مقبولة"

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
مكلارين: مشاكل الملصقات الدعائية في موناكو "غير مقبولة"
هاميلتون يضع مرسيدس في صدارة التجارب الحرة الأولى في موناكو

هاميلتون يضع مرسيدس في صدارة التجارب الحرة الأولى في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
هاميلتون يضع مرسيدس في صدارة التجارب الحرة الأولى في موناكو
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو

غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو
مرسيدس تعترف بخطئها مع هاميلتون في موناكو

مرسيدس تعترف بخطئها مع هاميلتون في موناكو

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
مرسيدس تعترف بخطئها مع هاميلتون في موناكو
ريد بُل: تكلفة إصلاح سيارة بيريز قد تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي

ريد بُل: تكلفة إصلاح سيارة بيريز قد تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ريد بُل: تكلفة إصلاح سيارة بيريز قد تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي
فيرستابن: جائزة موناكو الكبرى لا تعتبر تسابقًا

فيرستابن: جائزة موناكو الكبرى لا تعتبر تسابقًا

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فيرستابن: جائزة موناكو الكبرى لا تعتبر تسابقًا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط