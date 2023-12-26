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مكلارين تشير "لأروع منصة تتويج" حققها بياستري في 2023

تكلم أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين حول "أروع" منصة تتويج حققها الناشئ الموهوب أوسكار بياستري، كأفضل تأدية له طوال موسم 2023 المنصرم في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
منشور
أوسكار بياستري، مكلارين

قدم بياستري أحد أفضل المواسم للناشئين في الفورمولا واحد، حيث حقق منصتي تتويج وفاز في السباق القصير لجولة قطر.

ورغم أنه لم يجارِ أرقام زميله لاندو نوريس الأكثر خبرة والذي حقق ستّ منصات تتويج وسجّل أكثر من ضعف النقاط، لكن الأسترالي اليافع لفت الأنظار إليه سواء من قبل المتابعين أو فريق مكلارين كذلك.

وعبّر ستيلا عن سروره من أداء بياستري طوال الموسم، لكنه أشار بالتحديد إلى منصة التتويج في اليابان كأفضل تأدياته خلال الموسم.

حيث نجح حينها بالتفوق على زميله نوريس في التصفيات لينطلق خلف ماكس فيرستابن صاحب قطب الانطلاق الأول، ومن ثم أنهى السباق ثالثاً.

ويرى ستيلا أن ما يجعل من هذه النتيجة أكثر إبهاراً هو حقيقة أن بياستري لم يشارك على حلبة سوزوكا من قبل.

فقال: "على حلبة مثل سوزوكا، ومع الانطلاق من المركز الثاني، فعلينا الوقوف برهة للتفكير في مدى قوّة هذه النتيجة".

وأكمل: "حلبة مثل سوزوكا، ليست فقط عالية السرعة بل ضيقة جداً، ولا تتسامح مع الأخطاء، لأنك تخرج مباشرة إلى المنطقة الحصوية".

وأردف: "على صعيد التعلم السريع، التعاون مع المهندسين واستخراج المعلومات للتحسن بسرعة، لناحية  الوعي بكل تلك المراحل التي يتوجب عليه المرور بها: ’لا أعلم شيئاً عن الحلبة، المرة الأولى لي على متن سيارة فورمولا واحد منطلقاً من المركز الثاني’".

وتابع: "كما أنه حافظ على هدوئه وتحكّمه، بالتالي فإنه يستفيد دوماً من إمكانياته لأنه لا يضع نفسه تحت ضغط غير مبرر. وذلك أمر رائع حقاً!".

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بالمقابل، يشعر ستيلا بأنه كان من الممكن ملاحظة المستوى الذي كان يتوجب على بياستري تحقيقه عند الانتقال بين الحلبات التي يعرفها وتلك التي لا يعرفها، خاصة مع الدخول في جولات تضم سباقات قصيرة.

فقال: "على حلبات يعرفها نسبياً، فإن أوسكار كان يخوض التجارب الحرة بجدول كامل وكان تنافسياً جداً".

وأكمل: "لكن على الحلبات التي لم يقد عليها مسبقاً، وحين كانت تتواجد حصة تجارب حرة واحدة ومن ثم سباق قصير، فإنه كان من الواضح تماماً المستوى المرتفع للغاية الذي يتوجب عليه تحقيقه كي يبقى تنافسياً جداً".

واختتم: "نحن مسرورون جداً من مستوى أداء أوسكار الذي يقدمه بعد حصوله على ما يكفي من التجارب".

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