تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

تقارير: إدارة بيريز فتحت باب المفاوضات مع ويليامز

فورمولا 1
تقارير: إدارة بيريز فتحت باب المفاوضات مع ويليامز

راسل: أبسط خطأ قد يدفن نجاحنا في صفحات التاريخ

فورمولا 1
راسل: أبسط خطأ قد يدفن نجاحنا في صفحات التاريخ

مراقب فورمولا 1 سابق: على هاميلتون أن يتعلم عدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء البسيطة قبل انتقاد الحكام

فورمولا 1
مراقب فورمولا 1 سابق: على هاميلتون أن يتعلم عدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء البسيطة قبل انتقاد الحكام

كيف لم تعد فيراري تخشى الابتكار في الفورمولا 1

فورمولا 1
كيف لم تعد فيراري تخشى الابتكار في الفورمولا 1

مكلارين تُشيد بفورنارولي: "سائق يتمتع بانضباط كبير"

فورمولا 1
مكلارين تُشيد بفورنارولي: "سائق يتمتع بانضباط كبير"

نيوي: البداية الكارثية حسّنت علاقتنا مع هوندا

فورمولا 1
نيوي: البداية الكارثية حسّنت علاقتنا مع هوندا

أوليفر بيرمان يكشف عن مشروعه التجاري الجديد بعيدًا عن الفورمولا 1

فورمولا 1
أوليفر بيرمان يكشف عن مشروعه التجاري الجديد بعيدًا عن الفورمولا 1

هاكينن يحذر مكلارين من زعزعة استقرار الفريق بضم فيرستابن

فورمولا 1
هاكينن يحذر مكلارين من زعزعة استقرار الفريق بضم فيرستابن
فورمولا 1

مكلارين تُشيد بفورنارولي: "سائق يتمتع بانضباط كبير"

أشاد أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين بنضج السائق الاحتياطي والتطوير ليوناردو فورنارولي والمستوى الذي يقدمه مع الفريق.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ليوناردو فورنارولي، مكلارين

ليوناردو فورنارولي، مكلارين

الصورة من قبل: مكلارين

يواصل ليوناردو فورنارولي، الذي انضم إلى مكلارين كسائق احتياطي وتطوير بعد تتويجه بلقب بطولة الفورمولا 2 الموسم الماضي، لفت الأنظار داخل الفريق البريطاني بأدائه المميز.

وقاد السائق الإيطالي الشاب سيارة "إم.سي.إل40" في برشلونة وهنغارورينغ هذا العام، وشارك في حصص التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة، لينال إشادة كبيرة من مدير الفريق أندريا ستيلا بفضل مستواه الثابت.

وأثنى ستيلا على أسلوب فورنارولي في التعامل مع الفورمولا 1 ومسيرة تطوره، وذلك خلال جلسة الأسئلة والأجوبة الخاصة بالفريق.

وسلط أندريا ستيلا الضوء على انضباط فورنارولي خلال الاختبارات، قائلًا: "ليو يُظهر نضجًا كبيرًا في طريقة تعامله مع الفورمولا 1. ويجب أن أقول إنه كان دقيقًا وحريصًا للغاية قبل كل اختبار".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "بدلًا من محاولة تجاوز الحدود بشكل مبالغ فيه، فضّل التقدم خطوة بخطوة بانضباط كبير. مهندسونا سعداء للغاية بالتطور الذي يحققه في كل اختبار شارك فيه، وبالمستوى الذي قدمه في حصتي التجارب الحرة في برشلونة وبودابست".

وتابع: "أعتقد أن رحلته ضمن برنامج تطوير السائقين لدينا تسير تمامًا كما ينبغي. ونأمل أن نتيح له فرصًا جديدة للتطور قريبًا. إنه بالتأكيد سائق يتمتع بانضباط كبير".

ومع استمرار تقدمه، كثف فورنارولي جهوده للحصول على مقعد دائم في الفورمولا 1 الموسم المقبل. وتشير المعلومات إلى أن السائق الشاب يجري اتصالات مع فريق هاس لخلافة إستيبان أوكون.

وتدعم إدارة مكلارين أيضًا فكرة انتقال فورنارولي إلى هاس ليكون زميلًا لأوليفر بيرمان، من أجل اكتساب الخبرة في السباقات، حيث لا تمانع في إعارته إلى فريق آخر.

وكان أندريا ستيلا قد قال سابقًا: "ليوناردو بالتأكيد موهبة كبيرة لمستقبل الفورمولا 1. نريد أن نراه يتسابق. قد يقود لصالح مكلارين في المستقبل، لكن في الوقت الحالي علينا أن نعمل معًا لمساعدته على اغتنام فرصته في الفورمولا 1".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق نيوي: البداية الكارثية حسّنت علاقتنا مع هوندا

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

راسل: أبسط خطأ قد يدفن نجاحنا في صفحات التاريخ

فورمولا 1
فورمولا 1
راسل: أبسط خطأ قد يدفن نجاحنا في صفحات التاريخ

مراقب فورمولا 1 سابق: على هاميلتون أن يتعلم عدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء البسيطة قبل انتقاد الحكام

فورمولا 1
فورمولا 1
مراقب فورمولا 1 سابق: على هاميلتون أن يتعلم عدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء البسيطة قبل انتقاد الحكام

كولتارد: حظ راسل السيئ في موسم 2026 يتجاوز حتى قصة فيلم "روكي"

فورمولا 1
فورمولا 1
كولتارد: حظ راسل السيئ في موسم 2026 يتجاوز حتى قصة فيلم "روكي"
المزيد من
مكلارين

هاكينن يحذر مكلارين من زعزعة استقرار الفريق بضم فيرستابن

فورمولا 1
فورمولا 1
هاكينن يحذر مكلارين من زعزعة استقرار الفريق بضم فيرستابن

سميدلي: "نوريس موهبة حقيقية"

فورمولا 1
فورمولا 1
سميدلي: "نوريس موهبة حقيقية"

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

أحدث الأخبار

تقارير: إدارة بيريز فتحت باب المفاوضات مع ويليامز

فورمولا 1
تقارير: إدارة بيريز فتحت باب المفاوضات مع ويليامز

راسل: أبسط خطأ قد يدفن نجاحنا في صفحات التاريخ

فورمولا 1
راسل: أبسط خطأ قد يدفن نجاحنا في صفحات التاريخ

مراقب فورمولا 1 سابق: على هاميلتون أن يتعلم عدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء البسيطة قبل انتقاد الحكام

فورمولا 1
مراقب فورمولا 1 سابق: على هاميلتون أن يتعلم عدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء البسيطة قبل انتقاد الحكام

كيف لم تعد فيراري تخشى الابتكار في الفورمولا 1

فورمولا 1
كيف لم تعد فيراري تخشى الابتكار في الفورمولا 1

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل جينيفر فريزينغر
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل فيليب كليرين
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
شاهد المزيد