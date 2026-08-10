يواصل ليوناردو فورنارولي، الذي انضم إلى مكلارين كسائق احتياطي وتطوير بعد تتويجه بلقب بطولة الفورمولا 2 الموسم الماضي، لفت الأنظار داخل الفريق البريطاني بأدائه المميز.

وقاد السائق الإيطالي الشاب سيارة "إم.سي.إل40" في برشلونة وهنغارورينغ هذا العام، وشارك في حصص التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة، لينال إشادة كبيرة من مدير الفريق أندريا ستيلا بفضل مستواه الثابت.

وأثنى ستيلا على أسلوب فورنارولي في التعامل مع الفورمولا 1 ومسيرة تطوره، وذلك خلال جلسة الأسئلة والأجوبة الخاصة بالفريق.

وسلط أندريا ستيلا الضوء على انضباط فورنارولي خلال الاختبارات، قائلًا: "ليو يُظهر نضجًا كبيرًا في طريقة تعامله مع الفورمولا 1. ويجب أن أقول إنه كان دقيقًا وحريصًا للغاية قبل كل اختبار".

وأضاف: "بدلًا من محاولة تجاوز الحدود بشكل مبالغ فيه، فضّل التقدم خطوة بخطوة بانضباط كبير. مهندسونا سعداء للغاية بالتطور الذي يحققه في كل اختبار شارك فيه، وبالمستوى الذي قدمه في حصتي التجارب الحرة في برشلونة وبودابست".

وتابع: "أعتقد أن رحلته ضمن برنامج تطوير السائقين لدينا تسير تمامًا كما ينبغي. ونأمل أن نتيح له فرصًا جديدة للتطور قريبًا. إنه بالتأكيد سائق يتمتع بانضباط كبير".

ومع استمرار تقدمه، كثف فورنارولي جهوده للحصول على مقعد دائم في الفورمولا 1 الموسم المقبل. وتشير المعلومات إلى أن السائق الشاب يجري اتصالات مع فريق هاس لخلافة إستيبان أوكون.

وتدعم إدارة مكلارين أيضًا فكرة انتقال فورنارولي إلى هاس ليكون زميلًا لأوليفر بيرمان، من أجل اكتساب الخبرة في السباقات، حيث لا تمانع في إعارته إلى فريق آخر.

وكان أندريا ستيلا قد قال سابقًا: "ليوناردو بالتأكيد موهبة كبيرة لمستقبل الفورمولا 1. نريد أن نراه يتسابق. قد يقود لصالح مكلارين في المستقبل، لكن في الوقت الحالي علينا أن نعمل معًا لمساعدته على اغتنام فرصته في الفورمولا 1".