جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

مكلارين تشوّق لمزيد من الأداء في مونزا

تكلم زاك براون الرئيس التنفيذي في مكلارين حول "بعض الأوراق" التي يمتلكها الفريق وسيكشفها في جائزة إيطاليا الكبرى من موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
الفائز بالسباق لاندو نوريس، مكلارين

الفائز بالسباق لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

أحرز لاندو نوريس الفوز في سباق هولندا على متن سيارته مكلارين المحدّثة، لكنه فاجأ الجميع حين عبر خط النهاية بفارق قارب 23 ثانية أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

وبالتالي كسرت مكلارين هيمنة مطلقة كانت تمتلكها ريد بُل على حلبة زاندفورت منذ عودتها إلى روزنامة البطولة.

ورغم ذلك، فإن ريد بُل ما زالت تتصدر بطولتي المصنعين والسائقين، لكن الفارق يتضاءل في كل سباق.

حيث باتت العلامة النمساوية تشعر بالتأكيد بالتهديد القويّ لموقعها، خاصة في حال نجحت مكلارين بتحقيق انتصارات متكررة في السباقات المتبقية.

حيث قال زاك براون في تصريح لقناة "سكاي": "نعم، نحن نفكر في إمكانية المنافسة على اللقب خلال السباقات الأخيرة المتبقية".

وأكمل: "لكن ذلك سيستغرق بعض الوقت. حالياً، علينا مواصلة ما نقوم به. ستكون المنافسة محتدمة، لكننا ضمنها بالفعل".

اقرأ أيضاً:

ووفقاً لـ براون، فإن السيارة البرتقالية ستكون قوية في مونزا أيضاً.

فقال: "أعتقد أنه من المفترض أن تكون سيارتنا تكون قوية هناك. لكنك لا تعرف مقدار تحسّن المنافسين".

وأكمل: "لدينا بعض الأوراق في جعبتنا جهّزناها لـ مونزا، ولا نتوقع أن تكون أسوأ من أية تحديثات قدمناها في آخر موسمين".

وتابع: "أعتقد أن سيارتنا سريعة جداً بالفعل. مونزا حلبة مختلفة وتتطلب ارتكازية منخفضة، بالتالي ستكون هناك بعض الحلول المثيرة للاهتمام".

واختتم: "سنكون مستعدين لجائزة إيطاليا الكبرى".

يشار إلى مكلارين لا تتأخر سوى بـ 30 نقطة فقط خلف ريد بُل ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق وولف متفائلاً: سنعود بقوة في مونزا

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
هاكينن يرشّح مكلارين للفوز بلقب موسم 2024

هاكينن يرشّح مكلارين للفوز بلقب موسم 2024

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
هاكينن يرشّح مكلارين للفوز بلقب موسم 2024
فيرستابن: مستعدون لـ مونزا لكن أمامنا الكثير من العمل

فيرستابن: مستعدون لـ مونزا لكن أمامنا الكثير من العمل

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فيرستابن: مستعدون لـ مونزا لكن أمامنا الكثير من العمل
ساينز يأمل حلّ مشكلة كبيرة لدى فيراري بالوصول إلى مونزا 

ساينز يأمل حلّ مشكلة كبيرة لدى فيراري بالوصول إلى مونزا 

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
ساينز يأمل حلّ مشكلة كبيرة لدى فيراري بالوصول إلى مونزا 
لاندو نوريس
More from
لاندو نوريس
مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2024

مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2024
نوريس: كنا لنفوز في هولندا حتى من دون التحديثات

نوريس: كنا لنفوز في هولندا حتى من دون التحديثات

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
نوريس: كنا لنفوز في هولندا حتى من دون التحديثات
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مكلارين
More from
مكلارين
ستيلا معترفاً: أداؤنا فاق التوقعات في سباق هولندا

ستيلا معترفاً: أداؤنا فاق التوقعات في سباق هولندا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ستيلا معترفاً: أداؤنا فاق التوقعات في سباق هولندا
بياستري يلقي اللوم على الهواء المتّسخ في سباق هولندا

بياستري يلقي اللوم على الهواء المتّسخ في سباق هولندا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
بياستري يلقي اللوم على الهواء المتّسخ في سباق هولندا
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

هل يعود تراجع ريد بُل في الفورمولا 1 إلى جناحها الأمامي؟

هل يعود تراجع ريد بُل في الفورمولا 1 إلى جناحها الأمامي؟

F1 فورمولا 1
هل يعود تراجع ريد بُل في الفورمولا 1 إلى جناحها الأمامي؟
كولابينتو كان جاهزًا في انتظار فرصة الفورمولا 1 مع ويليامز

كولابينتو كان جاهزًا في انتظار فرصة الفورمولا 1 مع ويليامز

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
كولابينتو كان جاهزًا في انتظار فرصة الفورمولا 1 مع ويليامز
سيارة الأمان بطلة أولى الحوادث خلال اختبارها على حلبة مونزا

سيارة الأمان بطلة أولى الحوادث خلال اختبارها على حلبة مونزا

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
سيارة الأمان بطلة أولى الحوادث خلال اختبارها على حلبة مونزا
هاكينن يرشّح مكلارين للفوز بلقب موسم 2024

هاكينن يرشّح مكلارين للفوز بلقب موسم 2024

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
هاكينن يرشّح مكلارين للفوز بلقب موسم 2024

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط