مكلارين تشوّق لمزيد من الأداء في مونزا
تكلم زاك براون الرئيس التنفيذي في مكلارين حول "بعض الأوراق" التي يمتلكها الفريق وسيكشفها في جائزة إيطاليا الكبرى من موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد.
الفائز بالسباق لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
أحرز لاندو نوريس الفوز في سباق هولندا على متن سيارته مكلارين المحدّثة، لكنه فاجأ الجميع حين عبر خط النهاية بفارق قارب 23 ثانية أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.
وبالتالي كسرت مكلارين هيمنة مطلقة كانت تمتلكها ريد بُل على حلبة زاندفورت منذ عودتها إلى روزنامة البطولة.
ورغم ذلك، فإن ريد بُل ما زالت تتصدر بطولتي المصنعين والسائقين، لكن الفارق يتضاءل في كل سباق.
حيث باتت العلامة النمساوية تشعر بالتأكيد بالتهديد القويّ لموقعها، خاصة في حال نجحت مكلارين بتحقيق انتصارات متكررة في السباقات المتبقية.
حيث قال زاك براون في تصريح لقناة "سكاي": "نعم، نحن نفكر في إمكانية المنافسة على اللقب خلال السباقات الأخيرة المتبقية".
وأكمل: "لكن ذلك سيستغرق بعض الوقت. حالياً، علينا مواصلة ما نقوم به. ستكون المنافسة محتدمة، لكننا ضمنها بالفعل".
ووفقاً لـ براون، فإن السيارة البرتقالية ستكون قوية في مونزا أيضاً.
فقال: "أعتقد أنه من المفترض أن تكون سيارتنا تكون قوية هناك. لكنك لا تعرف مقدار تحسّن المنافسين".
وأكمل: "لدينا بعض الأوراق في جعبتنا جهّزناها لـ مونزا، ولا نتوقع أن تكون أسوأ من أية تحديثات قدمناها في آخر موسمين".
وتابع: "أعتقد أن سيارتنا سريعة جداً بالفعل. مونزا حلبة مختلفة وتتطلب ارتكازية منخفضة، بالتالي ستكون هناك بعض الحلول المثيرة للاهتمام".
واختتم: "سنكون مستعدين لجائزة إيطاليا الكبرى".
يشار إلى مكلارين لا تتأخر سوى بـ 30 نقطة فقط خلف ريد بُل ضمن ترتيب بطولة المصنعين.
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