براون: تشكيلة نوريس وريكاردو ستكون "الأكثر إثارة" في البطولة

يرى براون أن ريكاردو يمتلك القدرة على الفوز باللقب "مباشرة"، حيث أشار بوضوح إلى أن الأستراليّ كان على الدوام الخيار الأول له بعد رحيل كارلوس ساينز إلى فيراري.

حيث قال في مقابلة لقناة "سكاي أف1": "حاولنا ضم دانيال منذ عدة سنوات، وأعتقد أننا فوّتنا هذه الفرصة بفارق طفيف".

وأكمل: "لذا، نحن من جمهور دانيال منذ فترة طويلة. انتقل بعدها إلى رينو، ومن ثم جلبناه كي يزامل لاندو، الذي قام بعمل رائع".

وتابع: "عقدنا مع كارلوس ينتهي الموسم الجاري، وقد جاءته بعض الفرص. سنفتقد كارلوس، لقد قام بعمل رائع للغاية، لكن بات لدينا الآن فائزٌ بسبعة سباقات خلف المقود، ونحن متحمسون جداً حيال ذلك، أعتقد أن التشكيلة المكونة منه ومن لاندو في 2021، ستكون التشكيلة الأكثر إثارة في البطولة".

واستكمل: "أعتقد أنه وخلف مقود سيارة مناسبة، فإن دانيال قادر على الفوز باللقب مباشرة. كما أنه يعتبر مثالياً للغاية من الناحية التسويقية، إنه سائق مثير للإعجاب بشكل كبير. أعتقد أن تشكيلة مكونه منه ومن لاندو ستكون أمراً رائعاً، وستحبهما الجماهير، داخل وخارج الحلبة".

بالمقابل، أشار براون إلى تشكيلة سائقين متميزة تضم سائقاً فائزاً بالسباقات مثل ريكاردو، تكمّل العمل الهام الذي يقوم به الفريق من الناحية الإدارية.

فقال: "نحن نسير على طريق التعافي، العام الماضي كان خطوة كبيرة إلى الأمام. ومع مثل هذا المسعى فإننا بحاجة إلى الأفضل من كل شيء".

وأكمل: "أعتقد أنّ الفترة القصيرة نسبياً التي تواجد فيها أندرياس (سيدل) كمدير لفريقنا كانت إضافة رائعة، كما بدأ جايمس كي العمل كذلك، ومن ثم انضم الكثيرون من الأشخاص الذي يعملون خلف الكواليس، والذين ساهموا في نجاح الفريق".

وتابع: "لقد عملنا على إعادة هيكلة قيادة الفريق، وذلك استغرق بعض الوقت، وبات الجميع ضمن مواقعهم الصحيحة الآن. لقد وصل أندرياس بالفريق إلى الموقع الذي يريده بالفعل".

واسترسل: "بالطبع لدينا كذلك سائقان رائعان، وهذا ما نمتلكه اليوم أيضاً، لكن أن نضمّ في صفوفنا سائقاً فاز بسبعة سباقات وقادراً على تقديم أداء رفيع، فإن تلك إضافة رائعة للفريق".

واختتم: "ذلك ما يمنح لاندو فرصة التقدم، ويمنحنا كذلك فرصة لنرى أداءه في مواجهة سائق يمتلك 7 انتصارات".