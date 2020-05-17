فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
45 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
59 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
73 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
101 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
108 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
129 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
143 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
157 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
164 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
178 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
192 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براون: تشكيلة نوريس وريكاردو ستكون "الأكثر إثارة" في البطولة

المشاركات
التعليقات
براون: تشكيلة نوريس وريكاردو ستكون "الأكثر إثارة" في البطولة
17-05-2020

يرى زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين أن تشكيلة سائقين من دانيال ريكاردو ولاندو نوريس لموسم 2021 ستكون "رائعة"، حيث يعتقد أن الخبرة التي يمتلكها الأستراليّ ستساعد زميله الأصغر سناً لرفع مستواه في الفورمولا واحد.

يرى براون أن ريكاردو يمتلك القدرة على الفوز باللقب "مباشرة"، حيث أشار بوضوح إلى أن الأستراليّ كان على الدوام الخيار الأول له بعد رحيل كارلوس ساينز إلى فيراري.

اقرأ أيضاً:

حيث قال في مقابلة لقناة "سكاي أف1": "حاولنا ضم دانيال منذ عدة سنوات، وأعتقد أننا فوّتنا هذه الفرصة بفارق طفيف".

وأكمل: "لذا، نحن من جمهور دانيال منذ فترة طويلة. انتقل بعدها إلى رينو، ومن ثم جلبناه كي يزامل لاندو، الذي قام بعمل رائع".

وتابع: "عقدنا مع كارلوس ينتهي الموسم الجاري، وقد جاءته بعض الفرص. سنفتقد كارلوس، لقد قام بعمل رائع للغاية، لكن بات لدينا الآن فائزٌ بسبعة سباقات خلف المقود، ونحن متحمسون جداً حيال ذلك، أعتقد أن التشكيلة المكونة منه ومن لاندو في 2021، ستكون التشكيلة الأكثر إثارة في البطولة".

واستكمل: "أعتقد أنه وخلف مقود سيارة مناسبة، فإن دانيال قادر على الفوز باللقب مباشرة. كما أنه يعتبر مثالياً للغاية من الناحية التسويقية، إنه سائق مثير للإعجاب بشكل كبير. أعتقد أن تشكيلة مكونه منه ومن لاندو ستكون أمراً رائعاً، وستحبهما الجماهير، داخل وخارج الحلبة".

بالمقابل، أشار براون إلى تشكيلة سائقين متميزة تضم سائقاً فائزاً بالسباقات مثل ريكاردو، تكمّل العمل الهام الذي يقوم به الفريق من الناحية الإدارية.

فقال: "نحن نسير على طريق التعافي، العام الماضي كان خطوة كبيرة إلى الأمام. ومع مثل هذا المسعى فإننا بحاجة إلى الأفضل من كل شيء".

وأكمل: "أعتقد أنّ الفترة القصيرة نسبياً التي تواجد فيها أندرياس (سيدل) كمدير لفريقنا كانت إضافة رائعة، كما بدأ جايمس كي العمل كذلك، ومن ثم انضم الكثيرون من الأشخاص الذي يعملون خلف الكواليس، والذين ساهموا في نجاح الفريق".

وتابع: "لقد عملنا على إعادة هيكلة قيادة الفريق، وذلك استغرق بعض الوقت، وبات الجميع ضمن مواقعهم الصحيحة الآن. لقد وصل أندرياس بالفريق إلى الموقع الذي يريده بالفعل".

اقرأ أيضاً:

واسترسل: "بالطبع لدينا كذلك سائقان رائعان، وهذا ما نمتلكه اليوم أيضاً، لكن أن نضمّ في صفوفنا سائقاً فاز بسبعة سباقات وقادراً على تقديم أداء رفيع، فإن تلك إضافة رائعة للفريق".

واختتم: "ذلك ما يمنح لاندو فرصة التقدم، ويمنحنا كذلك فرصة لنرى أداءه في مواجهة سائق يمتلك 7 انتصارات".

المقال التالي
وولف "فخورٌ جدًا" برؤية موسم الفورمولا واحد ينطلق في النمسا

المقال السابق

وولف "فخورٌ جدًا" برؤية موسم الفورمولا واحد ينطلق في النمسا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين دانيال ريكاردو تسوق الآن
قائمة الفرق مكلارين تسوق الآن

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: كيف انتقل ساينز من الهامش إلى فيراري في غضون عامين

2
فورمولا 1

فيرشتابن يتوقع تفوق ساينز على ريكاردو لنيل مكان فيتيل في فيراري

3
فورمولا 1

فيتيل وفيراري: نهاية الحلم الأحمر

4
فورمولا 1

زاك براون: "لا ضغينة" في مكلارين إزاء رحيل ساينز

5
فورمولا 1

جائزة سنغافورة الكبرى تخوض "حوارًا مفتوحًا" مع الفورمولا واحد حول سباق 2020

أحدث ملفات الفيديو

سلسلة ThinkingForward#: مقابلة مع ماريو إيزولا 34:01
فورمولا 1

سلسلة ThinkingForward#: مقابلة مع ماريو إيزولا

كارلوس ساينز يوقع مع فيراري 05:37
فورمولا 1

كارلوس ساينز يوقع مع فيراري

أول سباق جائزة كبرى في التاريخ 04:39
فورمولا 1

أول سباق جائزة كبرى في التاريخ

من سيحل بديلاً عن فيتيل في فيراري؟ 06:43
فورمولا 1

من سيحل بديلاً عن فيتيل في فيراري؟

النهاية الجنونية لسباق سان مارينو 1985 03:26
فورمولا 1

النهاية الجنونية لسباق سان مارينو 1985

أحدث الأخبار

براون: تشكيلة نوريس وريكاردو ستكون "الأكثر إثارة" في البطولة
F1

براون: تشكيلة نوريس وريكاردو ستكون "الأكثر إثارة" في البطولة

وولف "فخورٌ جدًا" برؤية موسم الفورمولا واحد ينطلق في النمسا
F1

وولف "فخورٌ جدًا" برؤية موسم الفورمولا واحد ينطلق في النمسا

زاك براون: "لا ضغينة" في مكلارين إزاء رحيل ساينز
F1

زاك براون: "لا ضغينة" في مكلارين إزاء رحيل ساينز

جائزة سنغافورة الكبرى تخوض "حوارًا مفتوحًا" مع الفورمولا واحد حول سباق 2020
F1

جائزة سنغافورة الكبرى تخوض "حوارًا مفتوحًا" مع الفورمولا واحد حول سباق 2020

ريكاردو: جائحة "كوفيد-19" قد تؤدي إلى إطالة مسيرتي في الفورمولا واحد
F1

ريكاردو: جائحة "كوفيد-19" قد تؤدي إلى إطالة مسيرتي في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.