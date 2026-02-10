قدّم الرئيس التنفيذي لمكلارين، زاك براون، في تصريحات أدلى بها قبل موسم الفورمولا 1 لعام 2026، تقييماً شاملاً لعملية تطوير السيارة الجديدة، وتوقعات البطولة، وسياسات المحركات، وإدارة السائقين داخل الفريق.

وأكد براون أن مكلارين تركز على التكيّف مع القوانين الجديدة مع الحفاظ على استقرارها.

وقال براون: "بصفتنا فريق مكلارين للفورمولا 1، نحن متحمسون للغاية. أعتقد أن تطوير السيارة سار بشكل جيد خلال فترة ما بين الموسمين".

وأكمل: "القوانين الجديدة معقدة للغاية، وما زلنا في مرحلة استكشاف السيارة. أمضى سائقانا فترة شتوية جيدة للغاية، وهما في حالة بدنية وذهنية ممتازة ومستعدان جيداً".

واسترسل: "قمنا بإجراء عدد قليل جداً من التغييرات من حيث هيكل الفريق، وكان هذا قراراً واعياً تماماً. انضم إلينا الآن ويل كورتني. وبخلاف ذلك، يتكوّن الفريق التقني، والفريق ضمن المرآب، وجميع المناصب الرئيسية من الأشخاص أنفسهم هذا الموسم".

وعند سؤاله عن فرص الفوز بالبطولة، اتخذ نهجاً حذراً، فقال: "أعتقد أن الوقت ما زال مبكراً جداً".

وأردف: "سيكون الحكم بناءً على ما جرى في إسبانيا محفوفاً بالمخاطر. ما يمكنني قوله هو أننا نشعر أننا سنكون تنافسيين. جميع الفرق الأربعة الكبرى تبدو قوية للغاية".

وأضاف: "لكن من المبكر جداً تقديم توقعات إضافية بعد بضعة أيام فقط من الاختبارات. ستتضح الصورة أكثر خلال الأسبوعين المقبلين".

وبخصوص الحالة الذهنية لكل من لاندو نوريس وأوسكار بياستري، أكد براون أن الثبات هو أكبر نقاط قوتهما.

حيث قال: "سلوكهما ثابت جداً، وهذه إحدى أكبر نقاط قوتهما. أكمل أوسكار بالمركز الثالث، ضمن معركة الفوز بالبطولة ضمن موسم مكوّن من 24 سباقاً".

وأردف: "من المهم أن نتذكر أن هذا موسمه الثالث فقط، بالنظر إلى ضآلة الفوارق. تحدثت معه كثيراً خلال الفترة الشتوية، وهو شديد التركيز".

كما رفض براون بشدة الادعاءات التي تشير إلى معاملة غير عادلة لبياستري، مؤكداً مبدأ العدالة بين السائقين.

فقال: "من المخيب للآمال أن يقوم بعض الأشخاص بإطلاق تعليقات غير مطلعة إلى هذا الحد. أكد أوسكار مراراً أننا كنا منصفين. أحياناً تخسر نقاطاً وأحياناً تكسب. ما يهمنا هو أن يعلم الجميع داخل الفريق أن العدالة الرياضية قد تحققت".

وبشأن إدارة السباقات داخل الفريق، المعروفة باسم "قوانينال بابايا"، أوضح أن النهج لا يزال دون تغيير.

فقال: "السائقون أحرار في التسابق. لكن هناك لحظات تحتاج فيها إلى تقييم الوضع. هذا ليس قرار 'توقف' بل قرار 'انتظار'. كان هذا هو الحال العام الماضي، والمنطق نفسه ينطبق هذا العام".

أما فيما يتعلق بالجدل الدائر حول المحركات والجدل السياسي المحيط بنسبة الانضغاط في المحركات، كان براون واضحاً.

وأضاف: "هذا مجرد جزء كلاسيكي تماماً من سياسة الفورمولا 1. تم تصميم المحرك ليكون متوافقاً بالكامل مع القوانين".

واسترسل: "لقد رأينا الأمر نفسه في الماضي مع حلول مثل الناشر المزدوج؛ كان متوافقاً مع القوانين. يحاول المنافسون تصوير الأمر على أنه أفضلية هائلة، لكن في الواقع، اجتاز المحرك جميع الاختبارات كما أنه متوافق تماماً مع القوانين".

واختتم: "أعتقد أن مرسيدس قامت بعمل جيد جداً في هذا الجانب".